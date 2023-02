Lolo Regueiro: avanza la hipótesis de la sobreventa de entradas en el estadio

La causa que investiga la muerte del reconocido hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, César “Lolo Regueiro”, tiene dos testimonios que complicarían a quienes integraron la anterior dirigencia con Gabriel Pellegrino a la cabeza. Todo apunta a la sobreventa de entradas.

El expresidente del equipo platense quedó imputado por “estrago culposo”. Como informó EL DIA, en su citación de esta semana el ex mandatario presentó un escrito en su llamado a indagatoria desligándose de la responsabilidad, asegurando que el club tenía todas las autorizaciones en regla y apuntando contra la policía bonaerense, comandada por Sergio Berni.

Pese a esto, durante las últimas horas dos testimonios le dieron un duro revés a su informe. Una de las declaraciones que complicó a los ex dirigentes es la de Rodrigo Arballo, el joven que perdió un ojo por la represión. En su testimonio explicó que recibió entradas de protocolo, ofrecidas por allegados a la comisión directiva anterior.

Al ser víctima, su equipo de abogados logró sumarlo a la causa como particular damnificado. En paralelo, los letrados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, pidieron “oficialmente” que “se soliciten los seguros correspondientes de AFA, de Gimnasia y no descartamos en todo el suceso la responsabilidad de la organización y del club”.

El segundo testimonio que complica a la ex dirigencia tripera es el de Luis Alberto Balestrini, veedor de la Asociación de Fútbol Argentino.

“Mucha gente ingresaba con una suerte de bonos, no siendo detenidos por nadie. Les cortaban los papelitos, la gente ingresaba y no sabemos la procedencia de los mismos. Había una suerte de aval de alguien pero no sabemos quién”, declaró.

Se estima que cerca de 3.500 personas ingresaron con esos, que son, al fin de cuentas, entradas no válidas y no declaradas de aquella noche fatídica del 6 de octubre del 2022 en el marco del partido Gimnasia - Boca.

Balestrini también pidió un “informe para AFA” y afirmó que “constan entradas que decían ‘bonos’, pero sin validez”.