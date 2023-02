Luz y agua: los servicios, otra vez foco de quejas

Una de las tantas canillas que no salió el agua ayer. Las quejas volvieron/ web

En otra jornada de agobio por el calor y consumo récord de electricidad, los servicios básicos volvieron a fallar en varios puntos de la Región. Según las denuncias de los vecinos, faltó la luz por la tarde en sectores de Villa Elvira, Berisso, Gonnet y barrios como El Mondongo y la Loma, en el casco urbano. También, se expresó nuevamente la bronca por la baja presión del agua en áreas de la zona norte como Tolosa, Gonnet y City Bell.

Luego de los cortes de los últimos dos días en la zona norte y el casco urbano, uno de los puntos de alerta, se generó, anoche, en las inmediaciones de 81 bis y 8, con un transformador que habría salido de servicio con una “explosión”, según denunció un vecino del área. La situación habría afectado a un hombre, que habría terminado aturdido y trasladado a un centro de salud, según la denuncia que recibió este diario.

Desde Edelap, se indicó que no había registro de ese episodio. A la vez, se afirmó que “los transformadores no explotan. Tienen fusibles que se accionan produciendo y ruido fuerte pero no una explosión”.

Las del final de la tarde fueron horas en las que se sucedieron las quejas y reclamos por falta de información relacionados con el servicio eléctrico. Entre otros puntos, 46 entre 28 y 29, donde los vecinos reclaman que tuvieron cortes desde el jueves. En tanto, el viernes estuvieron 12 horas seguidas sin el servicio, se indicó.

En Villa Argüello, el corte de luz afectó hasta los semáforos. Vecinos reclaman que desde 60 y 122 hasta 64 y 128 no había luz. También se reclamó por cortes, en El Carmen.

También pedían por el servicio en 523 entre 4 y 5, en 26 y 485 ( Gonnet) y en 2 entre 64 y 65,El Mondongo.

Desde Edelap se indicó que el personal trabajaba en esas horas para restablecer el servicio. Se afirmó que las fallas eran puntuales y “puede que queden algunos casos aislados y particulares”, al volver el servicio. En esa situación, se recomendó ingresar una solicitud de servicio técnico a través de la Oficina Virtual ingresando en www.edelap.com.ar o descargando la App desde su Store. También ingresar un reclamo técnico por WhatsApp al 221 6160116.

En este contexto, desde Edelap se difundió un comunicado de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, en el que se señala que ayer “se superó el máximo histórico de potencia a nivel nacional para un domingo de verano alcanzando los 25.734 MW a las 16.15 h en el marco de una fuerte ola de calor. De esta manera, se superó el pico máximo de 23.724 MW que se había registrado el 11 de diciembre de 2022 a las 15.54 horas, según los datos informados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA)”.

Se vincula en el mercado los problemas con el incremento de la demanda y se recomienda “un uso adecuado de los artefactos eléctricos en el hogar y en el trabajo”.

Este diario también recibió quejas por baja presión o directamente falta de agua en las viviendas de la calle 475 entre 29 y 30, 19 entre 506 y 507 y la calle 129 entre 58 y 59 (Berisso).

A esos casos, se sumaron los reclamos que expresaron vecinos de las inmediaciones de 618 entre 6 y 6 bis, Villa Elvira; y 63 entre 139 y 140, Los Hornos. En este último caso, los vecinos denuncian que el agua falta desde el 31 de diciembre del año pasado. “Sale un hilito por momentos y con eso no se puede llenar el tanque de una casa ni juntar agua para tareas mínimas”, lamentó una vecina.