VIDEO. Burlando duró poco: tras la furia, ya lo eliminaron del reality The Challenge Argentina

El flamante reality The Challenge Argentina ya tiene a sus primeros eliminados. En la primera gala de eliminación de la temporada, y tras una exigente prueba física, Fernando Burlando y Carolina Duer fueron los primeros que se quedaron afuera del certamen.

Así, luego de ser papá por tercera vez junto a Barby Franco y encabezar la representación legal de la familia de Fernando Báez Sosa, el letrado platense se despidió rápidamente del juego que atrapa a miles de argentinos. Cabe recordar que a horas del debut ya había sido protagonista por una fuerte reacción (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-2-14-13-44-0-me-quiero-ir-dura-reaccion-de-fernando-burlando-en-el-debut-de-the-challenge-argentina-espectaculos).

¿En qué consistía la prueba? Se realizaba en dos partes. La primera era que las duplas tenían que pasar una pesada cuerda, que medía 35 metros, por una pirámide de metal, colgando para poder hacer distintos nudos por la estructura, con el objetivo de hacerlo lo más complicado posible. Pero no era tan sencillo porque debían hacerlo en 15 minutos y una vez que terminaban tenían unos instantes más para tomar aire y pasar a la fase dos. Y esta segunda etapa era al revés: las duplas tuvieron que desarmar lo que el otro equipo había hecho, también en 15 minutos, y luego llevar toda la soga detrás de una línea negra.

Así fue que Burlando y Carolina quedaron al borde de la eliminación luego de terminar últimos en la primera prueba, en cambio, la dupla que los enfrentó fue elegida por Julieta Puente y Oky Pogh, que fueron los ganadores de la primera, y a los que eligieron fue Eva Bargiela y Adrián Cormillot, que jugaron de manera inteligente y se pudieron vencer a los otros dos.

Ni a Burlando y ni a Duer les cayó bien quedar afuera, sobre a ella que es deportista y tiene un gran entrenamiento físico. Es por eso que al hablar de la derrota dijo: “Me cuesta reaccionar, me cuesta entender que perdimos con Eva y Adrián, que no estaban preparados físicamente para esto como nosotros, no lo puedo entender”. E insistió diciendo que “estoy enojada, estoy shockeada, no entiendo cómo puedo perder compitiendo contra gente que no es deportista”.

El abogado platense intentó calmarla diciéndole “ya está Caro, ya está, se perdió”. Justamente Burlando en las primeras horas del reality fue noticia tras una dura y filosa reacción, en la que aseguró que se quería ir. Sus palabras apuntaban a su malestar con las condiciones habitacionales y de convivencia durante la competencia.