 "Me quiero ir": dura y filosa reacción de Fernando Burlando en el debut de The Challenge Argentina

Ahora, el abogado mediático Fernando Burlando no dudó en expresar su malestar con las condiciones habitacionales y de convivencia en The Challenge Argentina.

Así, luego de ser papá por tercera vez junto a Barby Franco y encabezar la representación legal de la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando tomó la decisión de probar suerte en otro rubro: el de los realities televisivos.

Es que el abogado mediático forma parte del plantel de famosos que integra The Challenge Argentina, el nuevo ciclo de juegos y convivencia que conduce Marley por la pantalla de Telefe y que intenta seguir los pasos de Gran Hermano. Pero, a pesar del entusiasmo que exteriorizó en los primeros minutos del show, Burlando se disgustó al observar las instalaciones de la mansión donde deberá convivir con el resto de los 17 participantes.

De este modo, Fernando Burlando, mostró su insatisfacción por las instalaciones del lugar. Al ingresar a la habitación donde pasará sus noches, el padre de Sarah no dudo en manifestar su incomodidad con la disposición de las camas y el tamaño de los ambientes que deberá habitar las próximas semanas.

“No me gusta la casa, no me gusta la cama, no me gusta nada. No hay blackout, no hay puertas”, comenzó diciendo el letrado sin ningún tipo de filtro ni prurito a la hora de criticar a la producción.

Por otra parte, y aprovechándose de la situación, Fernando Burlando lanzó un filosísimo sincericidio sobre la perspectiva de tener que pasar demasiado tiempo en una casa que no le gusta: “Creo que se puede poner muy complicado. Me quiero ir”.

Recordemos que, así como en MasterChef Celebrity, The Challenge Argentina cuenta con la posibilidad de que los concursantes den su opinión detrás de cámara para que sólo los escuchen los televidentes.

Finalmente, bueno es saber la lista de celebridades que integra el mencionado espectáculo: Sol Pérez, María Fernanda Callejón, Floppy Tesouro, Julieta Puente, Lizardo Ponce, Claudia Albertario, Benjamín Alfonso, Adrián Cormillot, Rodrigo Mora, Lionel Ferro, Octavio Oky Appo, Carolina Duer, Yeyo de Gregorio, Virginia Elizalde, Sofía Jujuy Jiménez, Rodrigo Gascón, Eva Bargiela y Fernando Burlando. Los 18 integrantes del reality deberán enfrentar distintos desafíos físicos en parejas que se elegirán al azar a través de un algoritmo y el ganador embolsará ni más ni menos que 15 millones de pesos.