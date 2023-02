Quién es el platense que es récord Guinness y por qué recibió el reconocido galardón

El director de cine y animación platense Nicolás Villarreal, radicado en California, entró en el Guinness World Record como el “corto más premiado de la historia" luego de recibir 1.125 premios durante una exitosa presentación por los principales festivales de cine del mundo desde el lanzamiento de "ON/OFF en 2020 en Los Angeles.

"ON/OFF" es el primer proyecto audiovisual de cine y animación en la historia en alcanzar y superar los 1000 premios, por lo que Villarreal, ex alumno del colegio San Luis, destacó: "Haber obtenido el Récord Guinness le da al corto otra oportunidad para lograr mayor alcance, impacto e importancia con el mensaje, que es lo más importante”.

"ON/OFF" transmite la visión del director de la tecnología actual y cómo las redes sociales pueden ser una distracción considerable para las mentes creativas y la disciplina. Muestra un escenario donde es posible aplicarla a la creatividad de una manera más positiva y propone que los espectadores se cuestionen cuánto tiempo realmente le dedican a sus pasiones, si están distraídos por contenidos e interacciones efímeras de las redes sociales y cómo esto puede interrumpir el proceso creativo.

El corto logra revelar qué harían creativos como Frida Kahlo, Leonardo Da Vinci, Beethoven y Nikola Tesla, si tuvieran acceso a la tecnología como personas actuales que se inspiran con los propios genios y utiliza escenarios surrealistas para responder esta pregunta.

Por ejemplo, muestra a Frida Kahlo en un contexto moderno donde tendría que balancear su vida entre la inspiración artística y las distracciones que trae la tecnología: dos mundos distintos que se encuentran en un vagón de subte que parece viajar con rumbo al destino de la humanidad.

"ON/OFF" es una invitación a luchar por alcanzar nuestras metas, a dejar atrás cualquier distracción que se ponga en el camino y, sobre todo, a apuntar a lo más alto, fue producido por el equipo de Red Clover Studios, estudio de animación liderado por Nicolás Villarreal, en California, Estados Unidos y actualmente el director está trabajando en un largo de cine de suspenso con fecha tentativa de rodaje a fines del 2023.

El corto se presentó en el año 2020 en los principales festivales de cine de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá y en 2021 ingresó en el codiciado listado de Producciones Elegibles para Nominación al Premio Oscar como “Mejor Cortometraje Animado”.