Refuerzos para Chirola

Gimnasia no comenzó de la mejor manera una temporada 2023 que en la previa ya asomaba muy compleja. Y es que además de la salida de varios nombres importantes como Rodrigo Rey, Oscar Piris, Agustín Cardozo y Brahian Alemán, al Lobo se le sumó la imposibilidad de incorporar caras nuevas debido a una inhibición que aún pesa sobre la institución.

Ante esto, Sebastián Romero debió apelar a muchos jóvenes, aunque está cada vez más cerca de sumar dos apellidos de experiencia que le darán fuerza a una estructura que la necesita, independientemente de lo mostrado por sus dirigidos en cancha de Vélez.

Se trata de Cristian Tarragona, quien ayer renovó su vínculo con el club hasta diciembre de este año, y de Germán Guiffrey, quien se recupera exitosamente de su intervención en el hombro, a la que en los últimos días le ha sumado una molestia en una rodilla que no le ha permitido entrenar a la par de sus compañeros.

Lo cierto es que desde el cuerpo técnico aguardan que ambos se encuentren al ciento por ciento de sus capacidades físicas para meterse de lleno en el once inicial de un Chirola que necesita de la mejor versión de los dos.

Por lo pronto, quien parecería estar más cerca de lograr la vuelta es el delantero ex Vélez y Patronato, quien ayer sumó unos minutos de fútbol formal ante San Miguel en Estancia Chica y le apunta al cruce con Instituto de Córdoba de la cuarta jornada en el Bosque. No obstante, la idea es no arriesgarlo hasta que no esté completamente recuperado, así que su regreso también podría estar a fines de febrero o principios de marzo.

En tanto que por el lado del defensor aún no hay una fecha estipulada, pero sí es cierto que desde el cuerpo técnico lo esperan con ansias.

Como se dejó en claro, la idea es que ambos formen parte de la columna vertebral de un equipo con mucho nombre joven, que en comparación a los que terminaron jugando el año pasado frente a Talleres en Córdoba por la última fecha de la Liga Profesional, ante Vélez solo pudo repetir desde el arranque a Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Matías Melluso, Benjamín Domínguez y Eric Ramírez.

UNA RENOVACIÓN ESPERADA, CON UNA CLÁUSULA ALGO INCÓMODA

La renovación del contrato de Cristian Tarragona hasta diciembre de este año sin dudas representa una noticia muy importante y sobre todo muy positiva para Gimnasia, que se aseguró la continuidad de un hombre clave, quien en 2022 hizo 11 goles en 18 partidos, los cuales acompañó también con un pase-gol.

Sin embargo, también se supo que el nuevo vínculo del nacido en Santa Fe hace 31 años con el Lobo tiene una cláusula de salida en junio, para la cual quien quiera hacerse de sus servicios deberá abonar una suma cercana a los 200.000 dólares, algo baja teniendo en cuenta todo lo bueno que supo mostrar tiempo atrás el punta en el equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Ante esto, su gran objetivo a nivel personal es recuperar el nivel en Gimnasia para así ayudar al equipo dentro de un primer semestre del 2023 que no será nada sencillo y que también representará un crecimiento para muchos nombres jóvenes prometedores de la cantera albiazul.

AQUEL TRIUNFO ANTE UNIÓN EN EL BOSQUE, LA ÚLTIMA VEZ

Dentro de un 2022 que los tuvo muy complicados en cuanto al tema lesiones, Cristian Tarragona y Germán Guiffrey apuntan a sus completas recuperaciones para así volver a compartir cancha, algo que no hacen desde el 23 de abril del año pasado.

Pasó casi un año entero desde la última vez por los puntos. Fue en aquel triunfo por 1 a 0 ante Unión de Santa Fe en el Juan Carmelo Zerillo, por 12da fecha de la Copa de la Liga Profesional. Uno de los hoy ausentes, Ramón Sosa, marcó para los dirigidos por Néstor Gorosito.

El once inicial del Tripero en aquel momento fue: Rey; Enrique, Morales, Piris y Guiffrey; Cardozo y Alemán; Carbonero, Ramírez, Sosa; y el esperado Tarragona.