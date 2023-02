El precio de los huevos, un dolor de cabeza en EE UU

Aunque el precio de muchos productos básicos ha comenzado a caer en los últimos meses en EE UU, el de los huevos sigue desbocado y ya acumula una suba anual del 70 por ciento, una situación producida por una tormenta perfecta que está lejos de disiparse.

Tres son los factores que señalan los expertos como responsables: la gripe aviar, la guerra de Ucrania y la inflación generalizada, aunque algunas voces críticas han pedido que se investigue la posible manipulación de precios por parte de las grandes compañías.

Según los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico de EE UU, el precio de los huevos aumentó el 8,5 por ciento en enero respecto a diciembre y acumula un alza anual del 70,1 por ciento. De todos los productos analizados por este organismo para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es el que más sube interanualmente, con mucha diferencia.

Mientras que otros alimentos ya empezaron a moderar sus precios, el de los huevos sigue imparable y, de acuerdo con los expertos, aún falta tiempo hasta que se normalice.

Así, cuando hace unos meses podía encontrarse en cualquier supermercado la docena a 3,50 dólares, ahora es complicado hallarla a menos de 5 dólares y, en los estados más afectados por la gripe aviar, como California, no bajan de los 6 dólares.

En un país con un consumo medio de 277 huevos anuales por persona, se ha producido una tormenta perfecta que impide que su precio baje, pese a que la inflación (6,4 por ciento en enero) encadena siete meses de caídas.

Para el profesor de la Cornell University Harry Kaiser, el “enorme brote” de gripe aviar que comenzó el año pasado es el motivo principal. “Tuvieron que ser sacrificadas más de 57 millones de gallinas ponedoras, ya que la enfermedad es muy contagiosa y requiere exterminar a todas cuando hay un ave enferma”, explica.

La oferta de huevos se redujo y “aún no se ha recuperado”, porque no es sencillo ni inmediato, dado que una cría de gallina tarda entre cuatro y seis meses en poner huevos.

También está la guerra de Ucrania, que ha hecho subir el precio del alimento balanceado y la tasa de inflación general, indica Kaiser, lo que “ejerce una presión alcista sobre los precios”.

Otro experto señala que el precio del maíz agrícola cambió de los 3,50 dólares por fanega (25 kg) en el otoño boreal de 2020 hasta el máximo de 7,38 dólares en junio de 2022. “Los costos de la alimentación son los más significativos para la agricultura animal en general y también la energía. La producción de huevos se ve más afectada por esto”, apunta.

Isaac Arndt, cuya familia es dueña de una pequeña granja en Glenville (Pensilvania), sabe bien de lo que hablan los expertos en economía aplicada. En la granja tienen unas 200 gallinas ponedoras, “nada en comparación con las 50.000 o 100.000 que tienen por nave las grandes productoras”.

Aunque su granja no sufrió por la gripe aviar, los animales -que crecen de manera natural y cuya puesta de huevos se ve afectada por los ciclos solares- no han producido en el invierno boreal lo suficiente como para vender. Por eso en el mercado de Washington en el que vende fruta, pollo o mermeladas, por ahora no lleva huevos. En la primavera, cuando los saquen a la venta, estima que lo harán con un precio superior al de ahora, “a 6 dólares, aunque probablemente deberíamos venderlos a 8,50 dólares, ya que nuestros costos aumentaron un 50 por ciento”, asegura. Sin embargo, agrega, “no podemos hacerle eso al consumidor”.

Pero las grandes compañías han subido los precios, y el senador demócrata Jack Reed pidió recientemente a la Comisión Federal de Comercio que investigue una posible manipulación de precios. El mayor productor de huevos de EE UU, Cal-Maine Foods (20 por ciento del mercado minorista) reportó ganancias récord de 323 millones de dólares en el último trimestre.

En un comunicado, la empresa se defendió de estas acusaciones y aseguró que “el mercado nacional del huevo siempre fue muy competitivo y volátil”.