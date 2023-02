Desgarradores mensajes por el platense que murió sepultado por la nieve en Canadá: "Corazón de oro"

Las redes sociales se hicieron eco de la muerte de Manuel Sáenz, el platense que murió el pasado jueves sepultado por la nieve tras una avalancha en una montaña de Canadá, donde se encontraba de vacaciones con un grupo de amigos (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-2-20-12-39-0-conmocion-murio-un-joven-de-la-plata-sepultado-por-la-nieve-tras-una-avalancha-en-canada-informacion-general). Con desgarradores mensajes, amigos y allegados le dieron el último adiós al hombre de 37 años que si bien era oriundo de City Bell actualmente residía en Chile.

Alejandra Saavedra González, usuaria de Facebook, escribió: "Mi corazón esta en mil pedazos por tu partida Manucin, tantos momentos vividos, fuiste nuestra luz al final del camino, en ti conocí el significado de valentía y perseverancia, como siempre nos decías hazlo y si te da miedo hazlo con miedo. Llegaste a un país que muchas veces te hacía extrañar tu patria, tu hogar. Fui testigo viviente de cuánto te reinventaste por el prójimo, por sacar lo mejor de ese ser humano que estaba en tu espacio". Luego siguió diciendo: "Hoy dejás muchos corazones con llanto reprimido, con el no entender por qué es tan injusta esta vida. Lo que me da consuelo es saber que siempre perseguiste tu sueño, que era hacer un mundo mejor, mejores seres humanos y por supuesto lo que te movía desde lo más profundo es que se acabe el hambre en este mundo".

Además contó que "encaminaste muchas vidas, encendiste la antorcha de muchas familias y jamás soltaste ninguna mano. Siempre te lo dije en vida, tu corazón es de oro. Hoy vienen a mi mente todos los momentos compartidos, sacaste lo mejor de mi y me enseñaste que si puedo y siempre puedo". También la mujer recordó que "una vez te dije ''Manucin no es más fácil vivir en la inconsciencia'. Tu respuesta: 'claro que es más fácil Ale querida, pero no llegaras tan lejos como estás destinada'. Gracias por jamás soltar mi mano, por estar presente en mi vida, con mi familia, con mi sentir. Tuve la bendición de jamás perder contacto contigo, de decirte todo lo que admiro de un ser como tu, que llegó sin nada y se fue con una comunidad completa que honra tu vida. Apoyaste a miles y millones de personas que hoy sufren tu partida, solo me da consuelo que tu alma no era para este mundo, espero algún día volvernos a ver amigo querido".

Para terminar escribió: "Te fuiste haciendo tu pasión. Para mi fue muy pronto, pero dios sabe que lo diste todo, que te entregaste a vivir cada día como si fuera el ultimo. Esto no es un adiós, sino que un hasta siempre MANUCIN. VUELA ALTO AMIGO".

Otro sentido mensaje fue el de Guillermo Stephens, quien publicó un posteo en el que asegura que "vas a estar en mi memoria y en mi corazón hasta el final de mis días. Y ese día espero me estés esperando para retomar las charlas". Por otro lado, dijo que "fuiste uno de los pocos seres en los que confié. Podria darme la vuelta y caer al vacío, y saber que estabas ahí. Fuiste uno de esos seres que me ha hecho las preguntas mas amorosas e incómodas. Y recuerdo una de las más hermosas (uff lo recuerdo como si fue hace un rato )". En ese sentido reveló que Manuel Sáenz "me preguntó una noche luego de un día de hacer diferencias en nuestras vidas y en la de otros, estallados de cariño apurados por el cumpleaños sorpresa de Tomás Schulz, en medio de una autopista sonaba en el estéreo POR TI SERE. (...) En un instante que quedó congelado en mi memoria recuerdo tus lentes, el brillo de las luces no me dejaban ver bien los ojos (cosa que me es necesaria para poder empatizar y enfocarme), para buscar la confirmación en mi cabeza SI CONFIO O NO CONFIO. Cuando logré ver el iris ufff FUE UN SI CONFIO EN VOS CHAVAL. Y preguntó con respeto y amorocidad... Wily, ¿a quién le cantás esta canción siempre? SIN DUDUDAR y en vos alta fue A MI CORAZON BRO".

Para terminar su publicación, Stephens aseguró que "tenia la información de mi vida y la había registrado y me regaló en esa pregunta el motor para vivir una vida aún más plena. Porque desde ese día, cuando las cosas no están como me gustaría que estuviesen, ¡vuelvo a por ti sere! Y estás allí dándome la guía para continuar. Amigo mío, mi ego te va extrañar, mi ego se enoja y maldice. Pero tuvimos charlas sobre él. No le daré hoy importancia a mi ego que me destruye de dolor. Voy a escuchar a mi corazón que me canta de vos".

Por su parte, el usuario Héctor Hernández Poblete dejó su sentir en las redes sociales. "Fuiste el mejor mentor Manuel Sáenz. Dejaste huella en esta vida. Grande Manu nunca te olvidaremos. Nuestra familia y mucha gente agradecida te recordará", escribió. Mientras que Nikola Casanova Ossandon posteó: "Qué triste noticia. Nada más que agradecer. Pura vida. Gracias por ese corazón siempre al servicio. Gracias por confiar y ver la grandeza en cada uno de nosotros. Gracias por tu humildad y por ser. Gracias por los poquitos pero poderosos momentos compartidos en esta vida. Que la próxima sea igual o más linda, porque de hacer realidad los sueños, tu si supiste y a muchos nos inspiraste".