Tras las críticas, Pichetto se defendió: "Seré un dinosaurio, pero no me arrepiento"

El auditor general de la Nación, Miguel Angel Pichetto, habló tras sus polémicos dichos contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y aseguró que no se arrepiente de sus críticas. Además, precisó que sus cuestionamientos contra la funcionaria fueron por el silencio de la cartera ante el caso de Lucio Dupuy.

"Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo. Además nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", se excusó Pichetto al tiempo que calificó al ministerio de conduce Mazzina "de minorías".

En declaraciones a la prensa, el referente de Juntos por el Cambio expresó: "Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible, y ni siquiera quiero entrar en las aristas espinosas en la violación sistemática por vía anal con aparatos que le realizaban la madre y la pareja".

"Una palabra de piedad, el ministerio de género y diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño, como también de la muerte de la mujer policía, pero claro, como es cana no hablan de eso para que no altere la visión ideológica", ironizó.

Tras sus dichos sobre la sexualidad de la ministra, Pichetto aclaró: "Creo en el derecho individual, sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso a todo tipo de leyes que van en línea todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina. Voté las leyes, voté todo".

"Cuando nadie hablaba, estuve a favor del matrimonio igualitario. Discutí con Bergoglio, me parece bien el cambio que ha tenido que dice que comprende la homosexualidad. En ese momento dijo desde el Arzobispado, y les habló a las monjas de clausura, diciendo que el demonio estaba suelto en las calles de Buenos Aires, y el demonio era el Senado que iba a tratar el matrimonio igualitario", recordó el ex senador.

Asimismo, acusó a esa dependencia de representar "minorías intensas, políticas de gueto y pequeña, orientada para determinadas minorías de identidad sexual que son validas y legitimas que las desarrollen y ejerzan en libertad".

"Tiene políticas de gueto y de minoría cuando hay que tener políticas de mayorías, me refería a eso", intentó aclarar. Luego de las críticas, incluso de los cuestionamientos del presidente Alberto Fernández, quien lo acusó de "dinosaurio", Piechetto sostuvo: "Tengo memoria, y puedo ser un dinosaurio pero no soy un estúpido".

"Me parece que el ministerio tiene 271 mujeres muertas por femicidio, que ha aumentado el presupuesto de una manera extraordinaria debería dedicarse a analizar la desigualdad de la mujer en términos laborales dado que precisamente la falta de trabajo impacta más en la mujer", sumó.

Días atrás, Pichetto supo declarar: "El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”. Tras los señalamientos rechazó haber cuestionado la sexualidad de la titular de la cartera: "No dije eso, pero también hay pequeños grupos, no son la mayoría, que no se perciben mujeres, pero no voy a entrar en esta discusión porque no hablé mal de la ministra ni de su sexualidad".