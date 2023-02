Voraz incendio en el parador La Susana de Punta del Este

Momentos de tensión se vivieron ayer por la tarde en el reconocido parador La Susana de José Ignacio, en la localidad uruguaya de Punta del Este, cuando un voraz incendio consumió las instalaciones.

Según indicaron los testigos, el fuego que comenzó a las 18 horas, habría iniciado en la cocina y rápidamente se extendió por toda la estructura del restaurante.

En cuestión de minutos las llamas consumieron el parador que estaba construido íntegramente de madera y llegaron hasta el espacio Pavilion Vik, un lugar que cuenta con una gran terraza frente al mar. Motivo por el que tanto los clientes de La Susana como de los negocios aledaños debieron ser evacuados por las autoridades.

Finalmente, aunque el fuego no había sido apagado por completo, cerca de las 20 horas los bomberos ya tenían controlada la situación y confirmaron que afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Este no es un factor menor ya que la mayor preocupación radicaba en la gran cantidad de turistas que habían llegado allí a pasar el fin de semana.

Una vez a salvo, los presentes observaron sorprendidos la columna de humo negra que se elevó hacia el cielo y no duraron en registrar el momento con sus celulares.

Por último los bomberos de Maldonado manifestaron que seguirán trabajando allí, ya que “hay mucha temperatura y muchísimo humo”.

Desde su inauguración en el año 2013, La Susana se estableció como uno de los lugares con más convocatoria en las playas de José Ignacio, allí a lo largo de toda la temporada confluyen una gran cantidad de veraneantes, muchos de ellos de nacionalidad argentina.