Madeleine: los padres de la polaca no avalan un ADN

Julia Wendelt es la joven polaca de 21 años que fue noticia luego de asegurar que ella es Madeleine McCann, la nena británica que desapareció en Portugal el 3 de mayo de 2007, cuando estaba de vacaciones con su familia.

A través de la publicación de fotos en las redes sociales, Wendell muestra su supuesto parecido con la niña desaparecida. En ese contexto los padre de Maddie ya habrían pedido un ADN para confirmar o desterrar sus dichos.

Pero en su último posteo en Instagram, Julia compartió una noticia del medio The Sun donde se afirma que su familia no aprueba la decisión de realizar la prueba de ADN y que ven como una tontería toda la investigación que se está llevando a cabo. La joven utiliza su cuenta de Instagram para recopilar pruebas y evidencias físicas de su parecido con Madeleine. Además de la mancha en el ojo y el hoyuelo en su rostro al sonreír, ella aseguró que tiene también en su pierna ciertas pecas o lunares que coinciden con las diversas descripciones que los investigadores realizaron sobre la fisonomía de la pequeña Maddie. Y también añadió una foto de un lunar cerca de su ojo izquierdo que también poseía la niña. La joven añadió también a sus imágenes comparativas una serie de fotografías donde contrapone rasgos y gestos de los padres de Madeleine, Gerry y Kate Mccann, con los que ella misma presenta. En este sentido, Julia generó una especie de collage donde compara con el padre de Maddie las orejas, la nariz y la sonrisa y en el caso de la madre de la niña desaparecida, la joven polaca cotejó con ella su mirada, la nariz, la forma de la boca, y también su sonrisa.

Francisco Marco, exdirector de la agencia de detectives Método 3, fue protagonista directo en la búsqueda de Madeleine, ya que desde su agencia guió la investigación y se lo considera un especialista en el caso, por lo que es palabra autorizada.

El detective contó que practicó una investigación biométrica y la comparó con otras fotografías de Julia Wendelt que hay en la red. Su conclusión fue que esas pruebas no concuerdan con los rasgos de Madeleine.

Es por ello que Marco se mostró escéptico con el tema, aunque dejó la puerta abierta a que Wendelt no esté mintiendo. Según afirmó, no dispone de pruebas fehacientes para negar la versión de la joven polaca. Sostuvo que “puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas”.

De todas formas explicó que “esta chica se contactó con la policía y nadie le hizo caso, y después abrió la cuenta de Instagram donde ahora tiene miles de seguidores cuando antes tenía muy pocos”.

Cabe destacar que la biometría es el estudio para el reconocimiento inequívoco de personas basado en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos. Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, elementos que representan ejemplos de características físicas estáticas. En este caso, es a través de un estudio especializado que el detective Marco habría descartado esta verificación de la identidad. Lo cierto es que mientras se espera la autorización para realizar un ADN y despejar dudas, las especulaciones están a la orden del día.