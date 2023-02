Natacha Jaitt: a 4 años de su muerte sigue el misterio y denuncian que no avanzó la investigación

Este jueves se cumplen 4 años de la muerte de Natacha Jaitt, un personaje que fue tan polémico como controversial. El caso sigue siendo un misterio y los familiares denuncian que la Justicia no avanza con la investigación sobre cómo murió.

A Jaitt le encontraron muerta ese 23 de febrero de 2019 en una fiesta en Xandú, un salón privado de la zona de Benavídez. La mujer, de 41 años y que tuvo una hija, estaba junto a amigos y en circunstancias que no fueron esclarecidas se descompuso y falleció por sobredosis de cocaína, tal como lo determinó la autopsia. Pero también se encontró una cardiopatía que agravó la situación.

De todas formas, la sospecha de un posible asesinato siempre estuvo dando vueltas en la causa ya que los testimonios de sus familiares y de su abogado apuntan a la denuncia que había hecho relacionada con la corrupción de menores en el fútbol juvenil. Parte de esa investigación estuvo centrada en tratar de desbloquear un Ipad de Natacha, pero el proceso demandó varios años hasta que pudo destrabarse.

Lo cierto es que cómo murió Nata Jaitt sigue siendo un misterio y su nombre sigue resonando en la opinión pública. Según los exámenes médicos murió por una "falla multiorgánica”, pero el reclamo de su familia es que la investigación debería avanzar hacia otros frentes. Así las cosas, la causa se encamina a cerrarse descartando la posibilidad de que haya sido un asesinato y que una sobredosis de cocaína fue la causal del fallecimiento.

Su hermano Ulises Jaitt denunció en las últimas horas a través de un posteo en su cuenta de Instagram que "ya son 4 años que se cumplen de la muerte de Natacha, donde fui ignorado y maltratado en la fiscalía de violencia de género de Tigre por los fiscales corruptos Diego Calegari, Cosme Iribarren y Sebastian Fitipaldi". Luego agregó que "ellos 3 borraron la causa del sistema".

En la publicación, también hizo un detalle de una serie de hechos que considera irregulares para la investigación: "No me permitieron tener una copia de la totalidad de la causa para un análisis profundo. Ante las contradicciones de los testigos jamás se produjo un careo aun habiéndolo solicitado. El mismo día de su muerte concurrieron a nuestra casa para buscar un pen drive y no quedó constancia de esto. (Estaban más pendientes a encontrar el pen drive con información que pueda comprometer a distintas personas, que a averiguar quién la mató). No se citaron a declarar a testigos propuestos por nuestra parte. Ignoraron nuestros pedidos de parte donde se ofrecían pruebas. Nos negaron las imágenes del hecho para proteger a los testigos".

Y siguió con la lista "le dieron 6 meses de preparación al oficial Walter Daniel Roman, para que vaya a declarar por haber movido la mochila de Natacha de la planta baja a la alta y también sacó la foto de ella muerta. Nos decían que no lo podían ubicar… a un funcionario…. El policía declara en todo momento “No recuerdo” a todas las preguntas que se le hizo. Se supone que para ser policía pasan un test psicológico. Todo es un asco. Un policía fue parte del plan, quién no tenía que estar ahí por no pertenecer a la subcomisaría de Villa La Ñata y tampoco ser de la policía científica, llega PRIMERO".

También sostuvo que "denunciamos al Fiscal Sebastian Fitipaldi por encubrimiento agravado, el policía mueve la mochila de Natacha y demás con un fiscal adentro. La tablet que no desbloquean hace 4 años, no hubo nunca un antecedente en la historia penal que se tarde tanto. Gonzalo Rigoni, dueño de Xanadú, lo defiende José Vera, quién fue abogado de Daniel Scioli. Marian Farjat cuenta que en Xanadú le ofrecieron conocer a Scioli. Protección política". Para cerrar, Ulises manifestó que "en la causa de D’Alessio, donde hay una carpeta que dice OPERACIÓN JAITT, no nos deja acceder, pero de repente la jueza Sabrina Namer dice ahora que Natacha murió en una situación dudosa".