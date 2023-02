Cómo fue la fiesta de Mirtha: risas, emoción y una preocupación: “ver si llegaré a centenaria”

Mirtha, con uno de los dos looks que vistió en la fiesta de su cumple

“Nunca imaginé vivir hasta estos años”, dijo, horas antes de convertirse en la anfitriona de una celebración de cumpleaños para unas 45 personas -entre familiares, amigos, políticos y artistas- a los que agasajó con una cena delicada, y hasta música en vivo a cargo de Raúl Lavié (cantó dos de los temas preferidos de la cumpleañera, “A mi manera” y “Honrar la vida”), en la que no faltaron sus palabras. A modo de balance, Chiquita repasó sus 96 años de vida, provocando risas y lágrimas de emoción, y contó cuál es su gran incertidumbre: “mi preocupación es ver si llegaré a centenaria”.

Desde las 20, los invitados se fueron acercando al coqueto departamento del edificio de la avenida Libertador, totalmente decorado con detalles en tonos pastel, a cargo del diseñador Ramiro Arzuaga. El menú, servido por Shuster, incluyó platos como crepes de caviar y centolla o burrata sobre colchón de verdes y jamón serrano. También hubo ñoquis caseros y un risotto preparado especialmente a pedido de la conductora.

Lucía Galán y su gran amiga Coca Calabró fueron las primeras en arribar. En la vereda se encontraba la prensa, lista para abordar a los invitados. “Estoy asfixiada”, dijo, Marcela Tinayre, escapando de los micrófonos, antes de ingresar.

Además de otros familiares (Juana, Nacho y Ámbar estuvieron presentes), no se perdieron el gran evento los gerentes de programación de El Trece, Adrián Suar y Pablito Codevilla. Tampoco faltaron Teté Coustarot, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Tampoco faltó Rodríguez Larreta (fue con su novia Milagros Maylin), el primero al que Mirtha abordó con picardía en su discurso de bienvenida: “Horacio, vos te enojaste porque yo dije públicamente que iba a votar por Patricia Bullrich, recién me llamó la Bullrich, hace un rato”.

Feliz por su convocatoria, La Chiqui aseguró: “Quiero agradecerles porque esto es histórico, hoy cumplo 96 años, mi preocupación es ver si llegaré a centenaria, tengo una salud muy buena, la vida ha sido muy generosa conmigo, he tenido una vida muy feliz, con algunas ausencias que me hicieron muchísimo daño (..). Y mi familia, que me ha ayudado muchísimo”. Para el cierre, lanzó un deseo: “No quiero irme de este mundo sin ver una Argentina próspera y maravillosa”.