VIDEO. "No podés ir", la contundente respuesta de la producción de GH a un ex participante que quería ir al Monumental

Cuando un participante ingresa a la casa de Gran Hermano, la producción aclara algunos puntos muy específicos dentro del contrato que firman hasta que el ciclo finalmente termine. Y así fue el caso de Maximiliano Giudici, que se encontró con la sorpresa de que no lo dejaron participar de un evento en el que lo habían invitado en cancha de River.

En un video que subió el ex participante, estaba con una camiseta del "millonario" puesta y allí expresó su desilusión: “Hola, mi gente hermosa, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión, que iba a ser un sueño para mí".

En esa misma línea, agregó: "No conozco la cancha, iba a conocer a Leo Ponzio, imagínense la ilusión que yo tenía, estaba en el aire”.

Continuando con el relato y demostrando no estar de acuerdo con la situación, afirmó: "Estaba feliz, y un par de horas antes me llaman para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato. La verdad es que tengo una bronca porque no entiendo muy bien qué tanto les puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida”.

"Ojalá surja alguna otra oportunidad para poder ir a conocer el Monumental lo más pronto posible y conocer a Leo Ponzio. Había muchas chances, porque hablé con él, así que bueno, quería compartir esto con ustedes, por ahí a alguien se le ocurre alguna idea. Qué broncón", culminó el ex "hermanito".