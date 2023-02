China se hizo cargo del globo misterioso: dijo que era para "investigaciones meteorológicas"

El ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró este viernes que un globo que Estados Unidos sospecha que realizaba tareas de espionaje era una "aeronave'' civil utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológica. Según el comunicado, el aparato tenía una capacidad limitada de maniobra y que "se desvió mucho de su rumbo previsto'' debido a los vientos. Asimismo, añadió que el gobierno de China lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense.

Un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos dijo a los reporteros en el Pentágono que el gobierno tiene "mucha seguridad'' de que se trataba de un globo chino a gran altitud y que estaba sobrevolando lugares sensibles para recopilar información. Uno de los sitios donde se avistó fue en Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares del país, en la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea. El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar información sensible.

El Pentágono dijo que decidió no derribarlo por temor a las heridas que pudiera causar a la gente en tierra. El oficial de la Defensa dijo que se ha determinado que el globo es de valor "limitado'' en cuanto a proporcionar información que no se pudiera obtener por medio de satélites espía y otras tecnologías. No estaba claro qué sucederá con el globo si no es derribado.

Los informes salieron a la luz en momentos que el secretario de Estado, Antony Blinken, prevé realizar su primer viaje a Beijing este fin de semana. No ha habido anuncio formal de la visita y en principio no estaba claro si el descubrimiento del globo afectaría sus planes de viaje. Mao dijo que no tenía información al respecto.

Blinken sería el funcionario de mayor jerarquía del gobierno del presidente Joe Biden que visita China. Su misión sería mitigar un fuerte deterioro de las relaciones bilaterales, con disputas comerciales y una posición cada vez más agresiva de Beijing hacia Taiwán y el Mar del Sur de la China.

Antes del anuncio del ministerio de Asuntos Exteriores de China, una vocera de esa agencia había dicho que estaba investigando las versiones norteamericanas de que un globo espía suyo había estado sobrevolando sitios reservados de Estados Unidos, lo que elevó el ya alto nivel de tensión entre Beijing y Washington.

La vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, sostuvo que China "no tiene la menor intención de violar el territorio y espacio aéreo de ningún país soberano'' y exhortó a la calma mientras se investigaban los hechos. Mao dijo que China trata de comprender la situación y espera que "las dos partes puedan manejar esto juntos con serenidad y cuidado''.

"China es un país responsable y siempre ha acatado de forma estricta las leyes internacionales, y China no tiene ninguna intención de violar el territorio y el espacio aéreo de ningún país soberano'', apuntó.