VIDEO. El misterio del "globo espía" de China que sobrevuela Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos y Canadá vigilaban este viernes al menos un globo espía chino que sobrevuela desde hace varios días su territorio y sitios militares sensibles, lo que reavivó las tensiones entre Washington y Pekín a pocos días de una visita del jefe de la diplomacia estadounidense a China.

El Pentágono anunció ayer la presencia del balón en el espacio aéreo estadounidense, y el gobierno canadiense dijo que investigaba un "potencial segundo incidente". China dijo que está verificando la información pero llamó a no "hacer conjeturas" o "exagerar la cuestión" "hasta que los hechos no estén claros".

"China es un país responsable y siempre acata estrictamente el derecho internacional. No tenemos intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún país soberano", dijo a la prensa una portavoz de la cancillería china, Mao Ning.

"Esperamos que ambas partes manejen (la situación) con mutua calma y prudencia", agregó.

🔴 #AHORA | El globo espía chino que Joe Biden ordenó derribar. El Pentágono discute ya que podría generar problemas en tierra si es derribado. pic.twitter.com/nF7t6vV46o — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 2, 2023

A pedido del presidente Joe Biden, el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra, indicó el jueves un alto responsable estadounidense de Defensa, bajo condición de anonimato. "Claramente, la intención de este globo es la vigilancia, y la ruta de vuelo actual lo lleva a una serie de sitios sensibles", dijo el funcionario.

El globo sobrevoló el noroeste de Estados Unidos, donde hay bases aéreas sensibles y misiles nucleares estratégicos en silos subterráneos, pero el Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza porque "tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de (datos de) inteligencia". "Estamos tomando medidas para protegernos de la recopilación de información confidencial por parte de inteligencia extranjera", afirmó no obstante el funcionario, quien afirmó no tener "ninguna duda sobre el hecho de que el globo proviene de China".

El globo entró en el espacio aéreo estadounidense "hace varios días", dijo el funcionario, pero los servicios de inteligencia estadounidense lo rastreaban desde antes. Varios aviones de combate examinaron el globo cuando sobrevolaba Montana (norte). Actualmente vuela "a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial" y "no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra", afirmó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en un comunicado.

"Segundo incidente"

"Los canadienses están a salvo y Canadá toma medidas para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, incluso con la vigilancia de un potencial segundo incidente", declaró el ministerio de Defensa canadiense en un comunicado. Canadá no se refirió a China. "Las agencias canadienses de inteligencia trabajan con sus socios estadounidenses y toman todas las medidas necesarias para resguardar la información sensible de Canadá de amenazas del exterior", señaló el ministerio.

China ha hecho sobrevolar globos de vigilancia sobre Estados Unidos en el pasado.

Pero en esta ocasión, la presencia del globo fue detectada días antes de la visita a China del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. La relación entre las dos potencias es tensa, en particular en cuanto a Taiwán, que el gobierno chino considera parte de su territorio y cuyo control se propone recuperar algún día, si fuera necesario mediante la fuerza. Según el responsable de Defensa, Washington mencionó el asunto del globo espía con las autoridades chinas. "Les dijimos claramente que haremos lo necesario para proteger a nuestro pueblo en nuestro territorio", señaló.