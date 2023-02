Ya hay cruces por la "mesa electoral" que convocó Alberto Fernández

El presidente, Alberto Fernández, convocó ayer a la conformación de una mesa política que “diseñe las reglas electorales del Frente de Todos. Lo hizo en su calidad de titular del PJ nacional, apuntando también a hacer un seguimiento de las elecciones en las distintas provincias. El llamado todavía no tiene una fecha precisa pero ya provocó polémica dentro del oficialismo. Es que en los sectores ultrakirchneristas ya cuestionan al presidente del peronismo el temario de la convocatoria, el que piden ampliar más allá de la cuestión electoral y desafían: “Hay que sentarse a discutir el rumbo del gobierno”.

En el anuncio que hizo Fernández incluyó como objetivo el diseño de las reglas electorales del FdT y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones que se realizarán en las provincias, previas a la elección nacional, y que inaugurará La Pampa.

La convocatoria del presidente y titular del PJ fue a través de una carta que ayer difundió en su cuenta de Twitter. “Confío en que este ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país”, reza la misiva. Y añade: “Como presidente del partido más importante de nuestra coalición (el FdT), la mesa política será convocada “en los próximos días”.

El armado de una mesa política para discutir la estrategia electoral del oficialismo había sido solicitado por diferentes referentes de la coalición gobernante para encarar la campaña de cara a la renovación de autoridades y legisladores en 22 de las 24 provincias, y, a nivel nacional, presidente y vicepresidente, 24 senadores y 130 diputados. Fernández definió que “nuestros gobernadores e intendentes deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos”.



REGLAS DE COMPETENCIA



“Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria”, siguió.

Asimismo, el Presidente sostuvo que “no queremos que la Argentina vuelva a un pasado de persecución de opositores, de endeudamiento, de fuga de sus capitales, de caída de los salarios y de desindustrialización como el que padecimos durante el Gobierno de Juntos por el Cambio”.

“Estos desafíos nos obligan a trabajar para que nuestro Frente se consolide alrededor de un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo. Un país que recupere tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos”, concluyó Fernández.



ANUNCIO QUE NO FRENA LA INTERNA



El anuncio del Presidente fue leído con mucha expectativa desde las filas del kirchnerismo, desde donde valoraron la noticia y señalaron que esperan conocer más detalles de la “estrategia que se propone al conjunto del FdT”. “Además de la estrategia electoral y candidaturas, creemos necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político”, evaluaron.

La condición del kirchnerismo es que la mesa tenga como temario no sólo discutir estrategias electorales sino, y principalmente, discutir el rumbo del gobierno.

En el kirchnerismo advirtieron que “hay expectativa sobre cuál va a ser la estrategia que propone Alberto al conjunto del FdT”. Pero, añadieron, el foco de atención principal, además de la estrategia electoral, es “discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político”, dijeron.

Fernández había demorado este debate porque no estaba dispuesto a compartir la lapicera que elija las candidaturas. La senadora y ex ministra bonaerense Teresa García también avaló el mensaje de las entrañas del kirchnerismo. “Es inviable si no se discute el fondo”, dijo.

Luego de la reunión de los referentes del Frente de Todos en Merlo -donde no hubo representantes directos jefe de Estado, pero sí estuvieron Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof- la Casa Rosada apuró la convocatoria de una mesa electoral. La Casa Rosada ya contactó a gobernadores, intendentes, la CGT y movimientos sociales del oficialismo. La fecha tentativa que marcaron algunos de los mandatarios provinciales que hablaron con los delegados del Presidente es el próximo 11 de febrero.