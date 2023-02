En calle 12 sigue el éxodo de cajeros automáticos

El cierre reciente de un banco sobre la calle 12, en el sector de mayor movimiento agudizó el problema de la falta de cajeros en esa artrteria, según vecinos y comerciantes.

“A partir del 1º/2 nos mudamos. Te esperamos en calle 47 Nº 636”. Con ese cartel sobre el frente de lo que hasta el último día de enero fue una de las sucursales del Banco Supervielle, se despidió del local de 12 entre 55 y 56 la entidad bancaria que hacía años que operaba con comerciantes, vecinos y visitantes del centro comercial de la zona.

Eso implica una reducción de cajeros de la red Banelco en el centro comercial, ya que en ese sector de la Ciudad sólo quedan de esa firma (que funciona fundamentalmente con la banca privada), tres máquinas expendedoras de billetes en el Banco Francés, en 12 entre 54 y 55.

Llamó la atención a los distintos actores con actividad en la zona, y sobre todo a los consumidores habitués de los distintos locales de calle 12, este nuevo cierre de una sucursal bancaria y la consecuente restricción para los usuarios de cuentas asociadas a Banelco. Antes, hubo cuatro lugares de extracción de la red en 12, desde 54 a 56: además del Francés que, como se dijo, sigue operando en la zona, ofrecían ese servicio el HSBC, el Santander y el ahora mudado Supervielle.

Según se estima, cada uno de los cajeros que quedan de Banelco sobre calle 12 puede dispensar hasta 30.000.000 de pesos. “Esa cantidad de dinero suele durar cinco horas después de cargarse en la máquina”, aseguró un comerciante de la zona.

El centro de calle 12 ha mostrado una expansión notable en los últimos años, con una ampliación de las cuadras que se convierten en mercantiles casi en un 100 por ciento, tanto en esa calle (los locales de diferentes rubros van desde 54 hasta 64) como en las vías transversales.

Por otra parte, con tantos comercios, mayormente de indumentaria, se repiten en casi todos los locales las ofertas por pago en efectivo, y es frecuente que los consumidores, al consultar y enterarse de las rebajas por ese medio de pago caminen unas cuadras para extraer dinero del cajero.

Es cierto que la zona dispone todavía de una cantidad considerable de cajeros de la red Link, la marca que utilizan para la extracción de efectivo los bancos oficiales. Se pueden usar los que ofrece el Banco Provincia (12 entre 58 y 59), los del Banco Nación (57 entre 11 y 12) y también los situados en el local del Banco Columbia (12 entre 54 y 55). Pero quienes son clientes de entidades que operan con Banelco no les resulta ventajoso obtener “cash” de las bocas de billetes de la competencia porque en algunos casos sucede que por ser usuarios de otras firmas el límite en cantidad de pesos es menor, y si se trata de una cuenta contratada de manera particular, es decir, si no es un servicio por pago de salarios, la gestión tiene un cargo.

“Si bien todavía tenemos una oferta bancaria importante, con cinco instituciones que están trabajando y una bastante grande como el Banco Provincia, la demanda de efectivo es incesante y cada vez más grande”, opinó el presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, Martín Ranea.

En ese sentido, Ranea apuesta al billete de 2.000 pesos próximo a emitirse. “Hay que ver qué pasa con la nueva denominación; creo que con eso se va a poder contener algo de la demanda”, concluyó el dirigente.

Si bien, como se sabe, cobró liderazgo en las operaciones comerciales una billetera virtual de banca oficial, entre los propietarios de negocios de 12 y adyacencias se destaca la importancia del uso de dinero en efectivo en gran parte de las ventas.