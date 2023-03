Alertan sobre una nueva modalidad de estafa bancaria: cayó una mujer de La Plata

Una vecina de La Plata se contactó ayer con este diario para denunciar un nuevo caso de estafa bancaria, que le significó la pérdida de una importante suma de dinero.

Lo novedoso del caso fue que, siempre en base al relato de la mujer, de nombre Silvia Cardarelli (53), “a mi no me llamó nadie, no fui a un cajero automático y no hice clic en ningún link. Directamente me vaciaron buena parte de mis ahorros, todavía no sé cómo, porque en el banco no me dan respuestas”.

En base a sus dichos, en oportunidad de intentar la renovación de un plazo fijo de manera online, el sistema se tildó y, cuando volvió a funcionar, “me faltaban 200.000 pesos”.

“Enseguida hice la denuncia en la fiscalía en turno y, me dirigí al Banco Patagonia, de 47 entre 8 y 9, para formalizar el reclamo, pero hasta ahora sin suerte”, explicó.

“No sé qué pasó y quién está detrás de esto. Pero es fácil de probar. Hasta ofrecí que periten mi computadora de escritorio, desde la cual, mes a mes, renovaba el plazo fijo. La seguridad bancaria es un desastre”, concluyó indignada.