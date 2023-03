Presión al Presidente: “Algunos quieren ganarle a Cristina”

“Parece mentira que después de la persecución mediática y judicial haya compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante”, disparó ayer Máximo Kirchner en el cierre del “Luche y Vuelve”, el plenario de la militancia destinado a “romper la proscripción” que supuestamente pesa sobre la Vicepresidenta pero que, a la postre, resultó una demostración de fuerza del espacio hacia la interna del Frente de Todos.

El elíptico mensaje fue dirigido a Alberto Fernández y su resistencia a “bajar” su candidatura a la reelección. Por eso el titular del PJ bonaerense llamó a descartar “las aventuras personales” en pos de una mejor construcción colectiva. También apuntó al Ejecutivo por la demora en la promulgación de la moratoria previsional que aprobó la Cámara de Diputados “hace 10 días”.

Bajo un sol abrasador que llevó la sensación térmica por arriba de los 40 grados, unas 20 mil personas se concentraron desde las 16 en el parque de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda. Para intentar paliar el agobio no sólo hubo distribución de agua mineral sino que se replicaron varios “manguerazos” sobre la militancia reunida en el predio.

La apertura estuvo a cargo del principal organizador del evento militante, el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, que aprovechó para visibilizar su agrupación “La Patria es el Otro”.

Para el evento militante se dispuso una importante custodia, tal como había sucedido durante el acto por el Día de la Militancia del 11 de noviembre en el Estado Unico. La organización estuvo a cargo del Instituto Patria y de La Cámpora.

Debates y charlas

El debate y las charlas se sucedieron frente a una quincena de carpas blancas desplegadas a lo largo del predio donde funcionaron “las comisiones”. En los hechos cada gazebo reunió a cientos de militantes que dialogaron con dirigentes como el ex vicepresidente Amado Boudou, los sindicalistas Omar Plaini y Sergio Palazzo o el senador Oscar Parrilli. El objetivo era claro: denunciar la “persecución del partido judicial” sobre la ex presidenta y pugnar porque vuelva a ser candidata a la primera magistratura. En privado, en el cristinismo buscan “torcer” la voluntad de la ex mandataria que en diciembre pasado había asegurado que no sería “candidata a nada” en 2023 y que, al menos, compita por una senaduría nacional por la Provincia.

Pasadas las 18.30 se sucedieron los discursos de cierre. Primero fue el gobernador Axel Kicillof el que trazó un paralelismo con lo que sucedió con el fundador del Justicialismo en clara alusión a la convocatoria del “Luche y Vuelve”, que reivindica el eslogan setentista de la resistencia peronista. “No se podía hacer un peronismo sin Perón, como hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina”, enfatizó.

Más tarde fue el turno del diputado Kirchner, que insistió en los mensajes hacia la interna pero con especial cuidado de no afectar la alianza que lo une a Sergio Massa. “Necesitamos poder construir una victoria en octubre pero no para administrar la miseria del FMI, sino para que los argentinos realmente disfruten de su tierra y su riqueza”, indicó, en elíptica crítica al entendimiento con el Fondo que impulsó el Ejecutivo pero que en enero de 2022 había contado con la inestimable colaboración del por entonces titular de la Cámara de Diputados.

En otro pasaje de su discurso, Kirchner sostuvo que “el egoísmo, la codicia y la avaricia son partes hoy de una realidad. Porque ese endeudamiento cuyo principal pero no único responsable es Mauricio Macri pone a nuestro país casi como si fuera un auto con una botellita encima como si estuviera de remate. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se puede cuidar los zapatos andando de rodillas”.

También el ex titular del bloque del FdT en Diputados le envió un mensaje a Kicillof, ubicado a sólo un metro de distancia en el escenario ubicado en el complejo de UTN. “Si queremos que nuestro pueblo batalle, pelee, genere e imagine y piense, hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio señor gobernador, hay que subir al pueblo a los espacios de decisión”, abogó.