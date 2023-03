Asediados por el mismo ladrón: robó dos veces y lo reconocieron por la voz

“Todos al piso”, una frase escueta, compuesta por apenas tres palabras pero con un fuerte componente intrínseco de terror y espanto. Por lo menos eso es lo que representa para el grupo de trabajo de un comercio platense que en las últimas horas volvió a ser blanco del delito.

Esta exigencia con ribetes delincuenciales volvió a calar hondo tanto en el propietario de la firma Dulcinée, ubicada en 5 entre 49 y 50, como en sus empleados ya que en menos de un mes la escucharon en dos ocasiones. Y lo peor: de parte de la misma persona.

Ni el movimiento de peatones y autos que caracteriza a la zona, ni el hecho de que el local se encuentra ubicado apenas a una cuadra y 20 metros de la Gobernación, representaron barreras inhibitorias para que un sujeto concretara por segunda vez un golpe en el comercio.

Al igual que en el anterior episodio, el hampón se apoderó de la recaudación del local y de varios dispositivos. Según pudo averiguar este diario, el asalto tuvo lugar ayer por la tarde.

Promediando las cuatro de la tarde, un sujeto que llevaba puesto un casco de motocicleta e indumentaria deportiva con la insignia del club Gimnasia y Esgrima La Plata ingresó de forma tranquila al local.

A ninguno de los presentes se le cruzó por la mente que en realidad estaba entrando al local el mismo sujeto que los había asaltado el pasado 16 de febrero.

Recién lo reconocieron cuando oyeron la estremecedora frase que encabeza esta nota.

La misma voz, la misma exigencia y las mismas amenazas. Nuevamente estaban siendo presas de un ladrón que, según interpreta el dueño, “parece haberse ensañado con Dulcinée”.

Las víctimas están seguras de que se trata del mismo sujeto. No sólo por la voz y el método que empleó sino que también por una serie de marcas físicas que ya fueron aportadas a la policía.

Si bien esta zona se caracteriza por ser un enclave comercial con fuerte movimiento, por las altas temperaturas que se vienen registrando a la hora del robo el sector parecía más un páramo desolado.

Aprovechando estas circunstancias, el individuo estacionó su moto en el frente e ingresó.

En diálogo con EL DIA, el dueño indicó que “los dos robos tuvieron lugar en la misma banda horaria y que el sujeto repitió la misma estrategia de esperar a que el local se encontrara lo más vacío posible para lanzar el ataque y, en cuestión de minutos, vaciar la caja a punta de pistola”.

Lanzando advertencias y mostrando el arma que llevaba consigo, el ladrón infundió miedo entre los presentes y de forma inmediata tomó el control del lugar.

Fue así que exigió a quienes se encontraban del otro lado del mostrador que se arrojaran al suelo y se mantuvieran inmóviles.

Mientras los empleados y el dueño cumplían con sus pretensiones, el delincuente pasó del otro lado del mostrador y comenzó a exigir que le entregaran la recaudación.

En el material fílmico al que tuvo acceso este diario se puede ver el momento en el que el sujeto avanza hasta la caja registradora y toma el efectivo. No conforme con el dinero, luego comenzó a hurgar entre los bolsillos del dueño y de los empleados para sacarle los teléfonos.

Fue así que en menos de cuatro minutos el ladrón se hizo con varios dispositivos electrónicos, entre ellos una notebook, y una cifra que por la situación de estupor acontecida, el dueño no había podido precisar.

“Estamos totalmente desamparados. No tenemos protección de ningún tipo. Pareciera que en el centro no va a pasar nada pero acá hacen lo que quieren. No se ve un patrullero en todo el día. Estoy seguro de que en un par de semanas este tipo va a volver”, destacó con indignación y pesar el hombre.

Los investigadores ya han puesto la lupa en este caso y la principal hipótesis postula que en ambos robos hubo planificación e inteligencia.

La sospecha está puesta en un grupo de trapitos que frecuentan la zona y que en lugar de dedicarse a estacionar autos se abocan, entre otras actividades ilícitas, a “tomar nota” del movimiento de los comercios de la zona y transmitir esa información a quienes luego ejecutan los asaltos.

Como viene informando este diario, los vecinos de 2 a 5 y de 47 a 51 vienen pidiendo que se tomen urgentes medidas para erradicar la presencia de los cuidacoches ante el aumento de peleas, consumo de alcohol y amenazas a comerciantes. Aseguran que se toman las atribuciones de ordenar el tránsito, reservar espacios para estacionar y se ponen violentos con quienes no les dan propina.