Sin agua ni ventilación en aulas de La Plata: más reclamos, marcha docente y asueto en una facultad

Las quejas por la falta de ventiladores en los colegios, en medio de la ola de calor sofocante, sigue al tope de los temas más preocupantes en las comunidades educativas de La Plata tanto públicas como privadas. Los reclamos, a su vez, van acompañados de distintas medidas de los sectores damnificados.

Además, este martes dieron asueto en la Facultad de Veterinarias de la UNLP por falta de agua y luz, en medio del calor agobiante. Además, desde el centro de estudiantes denunciaron falta de limpieza.

En tanto, en el día de hoy se conoció que los estudiantes de la Secundaria 27, de 17 y 35, reclamaron la suspensión de las clases y organizaron una sentada para hoy. En este marco, se informó que finalmente desistieron de la manifestación en la calle, ya que las autoridades escolares accedieron al pedido y ordenaron el cese de la actividad escolar.

"Este martes estaremos haciendo una pequeña protestas exigiendo el cese temporal de las clases por las altas temperaturas. No tenemos ventiladores en las aulas. Estaremos protestando no solo por el calor, sino también por la falta de recursos y la situación crítica en la que está el edificio", comunicaron los jóvenes. Luego afirmaron que "tras organizarnos para la protesta, finalmente suspendieron las clases, por lo que no se efectuará la medida"

Por este tema, desde Suteba Multicolor anunciaron una marcha a la Jefatura Regional de 50 entre 12 y 13 para mañana las 10 horas.

"La ola de calor que se instaló durante el inicio de las clases no hace más que mostrar la grave crisis edilicia que atraviesan las escuelas. El ministro de Educación Jaime Perzcyk declaró que 'hay que ir a la escuela igual'... como sea, corriendo riesgos, afectando nuestra salud, pero ir igual. Al ministro no le preocupa la educación, los estudiantes y docentes", resaltaron desde el ala gremial.

Según enumeraron, "en muchas escuelas no hay ventiladores ni aire acondicionado, no hay agua, los salones son pequeños para contener una matrícula enorme, no hay ventilación cruzada, las instalaciones de luz son deficitarias, los patios son pequeños porque los edificios se comparten entre primarias y secundarias y no hay espacios de sombra, faltan insumos y materiales".

“Frente a esto muchas escuelas decidieron suspender las actividades, reducir la jornada y realizar abrazos, pero al día de hoy no tenemos respuestas", añadieron.

"Realicemos asambleas e impulsemos distintas iniciativas para visibilizar junto a la comunidad de estudiantes y familias en qué condiciones están las escuelas y coordinar acciones. Así no se puede aprender y enseñar", plantearon en la previa de la movilización.

Medidas en colegios privados

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos aires (AIEPBA) elaboró a partir del aporte de especialistas y autoridades de la institución un listado de herramientas pedagógicas y logísticas tendientes a aplicar en los establecimientos educativos como forma de mitigar los efectos de la ola de calor que atraviesa a buena parte del territorio bonaerense y del resto del país.

“Hemos elaborado algunas sugerencias y recogido experiencias que recorrieron nuestros asociados en estos primeros días del ciclo lectivo afectado por las temperaturas extremas”, explicó el secretario Ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.

Entre las medidas que se sugieren desde la entidad que agrupa a más de 2.300 institutos de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, están las siguientes:

Rotación de los espacios para los estudiantes dentro de la escuela hacia lugares con mayor ventilación, al aire libre o en la sombra.

Sugerir el uso de prendas livianas del uniforme hasta tanto pase la ola de calor, permitiendo ir con short escolar en lugar del pantalón largo, por ejemplo.

Refrescarse en los recreos y flexibilizar los tiempos de hidratación en el aula. Proveer jarras con agua fría o dispensers, para abastecer a lo largo de la jornada.

En las clases de Educación Física, realizar actividades teóricas; y en aquellos establecimientos donde la asignatura se dicte mayoritariamente en sectores techados y ventilados, realizar actividad de baja intensidad.

Reforzar a través de reclamos a los entes de servicios públicos, la continuidad de la provisión de energía y agua corriente debido a la altísima interrupción en los suministros.

La suspensión de clases por cuestiones climáticas está prevista en el Reglamento General de Escuelas y es una decisión institucional y excepcional, en caso de que las condiciones lo ameriten. Previo a ello, se pueden contemplar otras alternativas como: establecer franjas horarias para realizar tareas académicas de manera virtual, o no computar inasistencias en algún turno.

Asimismo, se sugiere aplicar las indicaciones emanadas al respecto por la Subsecretaría de Educación de la DGCE.

Desde la perspectiva pedagógica, los docentes pueden utilizar la actual contingencia como disparador para abordar, de manera transversal en el aula y en los diferentes niveles educativos, la problemática ambiental y del calentamiento global.

El secretario de AIEPBA reconoció que “la actual situación de emergencia nos obliga a reformular cuestiones de funcionamiento del sistema. La educación privada tiene intenciones de afrontar este tipo de contingencias, pero ahora la capacidad financiera está acotada por, entre otros motivos, un sistema de aranceles regulado”, dijo Zurita.

Y agregó que “esta ola pasará, pero nos debe dejar una enseñanza para mejorar la calidad del sistema educativo en general”.