Crece la tensión diplomática entre Argentina y Ecuador tras expulsiones cruzadas de los embajadores

La crisis diplomática desatada entre Argentina y Ecuador no parece haber encontrado techo, luego de que una ex ministra condenada por corrupción y refugiada por más de dos años en la sede diplomática argentina de Quito escapara hacia Venezuela en hechos que no han sido esclarecidos.

Luego de denunciar "inconsistencias" en las explicaciones que brindó el embajador argentino Gabriel Fuks al ser convocado por Quito sobre este caso, y por negarse a entregar videos de las cámaras de seguridad de la embajada para esclarecer la fuga de María de los Angeles Duarte, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso declaró persona "non grata" a Fuks, quien deberá abandonar el país en "un tiempo prudente".

La respuesta de Argentina tuvo el mismo tenor: declaró persona "non grata" al embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Monge.

"No existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre Duarte", reclamó la Cancillería argentina.

La funcionaria del entonces presidente Rafael Correa está condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador. Ex jefa de la cartera de Transporte y Obras Públicas, Duarte permaneció refugiada en la embajada argentina de Quito desde agosto de 2020 en compañía de su hijo menor de edad de padre argentino.

Desde Buenos Aires se le ofreció asilo pero el gobierno ecuatoriano le negó en diciembre un salvoconducto para salir.

Entonces Duarte escapó de Quito, huyó hacia Venezuela y se presentó en la embajada de Argentina de Caracas sin dar explicaciones sobre cómo llegó al país ni si la acompañaba su hijo. Duarte está condenada junto al ex presidente Correa (asilado en Bélgica) y otros ex funcionarios del gobierno por integrar una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado, según la Fiscalía.

Ya desde Caracas, Duarte "manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo", aunque "realizó averiguaciones sobre la documentación" que ese país puede ofrecerle.