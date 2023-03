Wanda Nara ingresa a Gran Hermano: ¿qué hará en la casa más famosa?

Después de 15 años viviendo en Europa, sin dudas, Wanda Nara llegó a la Argentina para quedarse. Si bien durante el tiempo que estuvo en Italia, Francia y (ahora) Turquía trabajando y acompañando primero a Maxi López y luego a Mauro Icardi en sus respectivas carreras de futbolistas, nunca dejó de viajar para visitar a sus familiares y amigos, esta vez lo hizo con la intención de pasar una temporada extensa en Buenos Aires.

Así, la conductora comenzó las grabaciones de MasterChef semanas atrás, con largas jornadas, desde temprano por la mañana hasta la tarde, noche. Y en más de una oportunidad, trabajó un sábado, tal como dejó reflejado en sus redes sociales. “Algunos looks para mi estadía en Argentina”, escribió en su momento cuando llegó al país anunciando su nuevo trabajo.

Ahora, Wanda se encuentra promocionando el debut del reality de cocina, y con tal objetivo, este jueves por la noche ingresará a Gran Hermano para sorprender a Julieta, Romina, Marcos y Nacho, los últimos participantes que quedan en la casa más famosa del país.

Por otra parte, la conductora no estará sola: llegará acompañada del jurado de MasterChef, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Lo cierto es que ninguno de los participantes lo sabe y mucho menos conocen el verdadero motivo, pese a que durante su participación, se especuló con la visita sorpresa de un famoso. Camila Lattanzio -la última eliminada- fue la que más esperó, y se lo dejó en claro a Santiago del Moro cuando pensó que entraría Lali Espósito.

Otro detalle no menor, y que incluso puede hacer que no la reconozcan en una primera instancia, es que Wanda Nara ahora está morocha, y cuando ellos la vieron llevaba su cabello rubio, look que suele usar siempre y que cambió hace algunas semanas, contratada especialmente por una marca.

De esta manera, la hermana de Zaira Nara ingresará esta noche a Gran Hermano acompañada por el jurado de MasterChef, quienes serán los encargados de cocinarles a Julieta, Romina, Marcos y Nacho. Y desde ya, no podrán decir ninguna información desde el exterior que interfiera en el juego, así como tampoco especificarán demasiado sobre su llegada.