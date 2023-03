Intentó suicidarse en un puente y Zaira Nara le salvó la vida

Zaira Nara logró salvarle la vida a un hombre que intentó suicidarse en el puente del Acceso Tigre. La situación ocurrió durante las últimas horas del martes y primeras del miércoles, con la intervención de la policía y testigos que pasaban por el lugar.

Según relató la modelo argentina, viajaban en automóvil con su amiga cuando vieron al hombre de la mano contraria, colgado del puente. Otros dos jóvenes también lo vieron y ellos cuatro fueron los primeros en intervenir para evitar la tragedia.

Un llamado al 911 acercó efectivos policiales de la comisaría 11ª en menos de cinco minutos. Entre conversaciones y argumentos para eliminar la idea del suicidio, los testigos hablaron con el hombre mientras continuaba colgado.

La hermana de Wanda Nara venía de un cumpleaños con su amiga cuando pasaron por el Ramal Tigre. Mientras viajaban, la famosa observó una situación extraña: “Hay un chico que está cruzando el puente colgado”.

“Estaba llegando a la mitad del puente, colgado del lado de la contramano. Por ese carril, los autos pasan por abajo y no lo veían. Si hubiera pasado lo que tenía intención de hacer, un auto pasaba y él le caía encima”, contó.

Por ello, dieron varias vueltas a la zona antes de seguir camino, con la intención de intervenir para evitar una tragedia. Allí es cuando otros dos jóvenes testigos se acercaron para convencerlo de ceder.

“Además que se iba a tirar, yo pensaba en los autos que estaban pasando abajo. Me decía a mí misma que si llegaba a pasar una familia y le cae una persona se mata él y mataba andá a saber a cuántas personas. Era tremendo”, siguió la modelo.

La situación escaló mientras el hombre seguía colgado sin desprenderse de sus intenciones. Se presentaron cuatro patrulleros y “él, mientras hablaba, soltaba una pierna o un brazo y quedaba colgado del alambre, sostenido con un pie”.

Allí fue cuando intercedieron la famosa y su amiga: “Ella le decía ‘esta es una situación que no da para que te mates. Vas a terminar lastimándote y va a ser peor porque ni siquiera vas a lograrlo’”. Tras obtener su atención, el hombre se giró y preguntó: “¿Vos sos Zaira Nara?”.

“Yo pasé y te vi. Pienso que seguro tenes familia. Le digo ¿cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema. Lo que te dice mi amiga es verdad. ¿Te vas a tirar? Y te vas a lastimar. No, no te vas a morir. Después resolvemos lo de por qué querés morirte pero te digo que no es por acá”, contestó la empresaria.

Luego de confesar que “yo la veía a ella cuando trabajaba en la tele”, el hombre bajó y dejó de lado sus intenciones. “Miró para abajo y me dice ‘tenés razón. Flor de golpazo me voy a pegar pero no me voy a morir. Hablando así, despacito, fue caminando agarrado de la reja hasta salir de ahí”, cerró aún angustiada por el momento que vivió y por la realidad con la que se topó.