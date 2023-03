WhatsApp se renueva con la función más esperada: la edición de mensajes

Desde hace mucho tiempo que a los usuarios de WhatsApp les gustaría tener la posibilidad de editar un mensaje ya enviado, y ahora lo que parecía imposible dejó de serlo. Si bien esta nueva actualización aún no está disponible, desde Meta prometen que sólo es cuestión de tiempo. Para hacer uso de esta función que permitirá modificar el contenido de un mensaje que ya se envió, habrá un límite de tolerancia. Ya que se dispondrán de quince minutos para corregirlos. Una vez completada la enmienda, aparecerá la marca “editado” debajo del texto. Sin embargo, los contactos no tendrán acceso a un historial de modificaciones, ni siquiera se detallará la hora de edición a través de la “Info. del mensaje”. Según indicó el sitio especializado WaBetainfo, primero será implementada en iOS y posteriormente llegará a Android. La última versión beta de WhatsApp para dispositivos iOS ya muestra el comportamiento de la edición de un mensaje en un chat de conversación cuando las versiones no son compatibles. La versión 23.4.0.72 para WhatsApp para iOS viene a señalar que se sigue trabajando en esta característica y que está muy cerca de estrenarse dado que ya se habla de compatibilidades. Pero no todo es color de rosas, ya que existe el problema de que cuando alguien edita un mensaje, pero la otra persona no cuenta con la versión de WhatsApp compatible, recibirá un mensaje de aviso para que actualice la aplicación. Para los casos extremos, hay un truco que se puede aplicar para salir del paso, aunque es necesario dar algunas vueltas de más. La función no se encuentra en funcionamiento dentro de la aplicación, pero puede activarse desde el código de WhatsApp mediante herramientas root o de administración. Para acceder a la edición de los mensajes hay que modificar el XML de configuración de WhatsApp en tres puntos (flags) diferentes: en el envío de mensajes editados, en su recepción y en la propia edición de mensajes. Para acceder a la edición hay que mantener pulsado sobre el mensaje a editar, apretar en los tres puntos de menú y, por último, en Editar. Aparecerá un cuadro de texto sobre el que escribir el mensaje que se desee mientras permanece en pantalla el antiguo.