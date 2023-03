De los reclamos a las discusiones entre vecinos por los contenedores

Entre el calor extremo, la intensidad del uso en calles cargadas de comercios y edificios, y las quejas por transgresiones de frentistas o la falta de recolección e higiene, los contenedores de residuos son motivo de reclamo y tensiones entre vecinos en algunos puntos de la Ciudad donde se modificó el sistema de recolección.

A algunos frentistas de la zona céntrica de City Bell les cuesta entender la funcionalidad de los contenedores especiales para uso de bares y restoranes. “Algunos no se hacen cargo de la basura que generan y colocan el contenedor en otra vereda para que no les afecte la estética de las fachadas de sus locales. Entonces, afectan a otros negocios. Como la recolección especial para gastronomía tiene un costo extra, muchos no quieren pagarla y terminamos los vecinos sufriendo los malos olores por la acumulación de basura de semanas”, dijo un frentista del área de diagonal 3 y 471.

“Esto de los contenedores termina siendo antihigiénico porque nadie controla y se acumulan residuos que dejan un olor nauseabundo terrible, sin hablar de la aparición de roedores. Cuando el camión comprime los residuos se liberan unos jugos que quedan dentro del recipiente y a veces se filtran a la calle y nadie se encarga de higienizar ni los contenedores ni las veredas. Tuvimos que hacer denuncias al municipio en algunos casos y se solucionan las cosas, pero no hay control para que funcionen bien”, explicó la frentista y agregó que “algunos comerciantes dueños de bares y restaurantes tienen que amurar los contenedores porque se los corren o los tiran al piso y se derrama toda la basura. Antes, no había contenedores y no teníamos este problema. El servicio es malo”.

Otro vecino de City Bell comentó: “Las 24 horas hay olores espantosos. La `Jorge Bell´ es una calle hermosa, pero los olores son insoportable y más con estos calores”, sostuvo y agregó que “realmente, es una vergüenza y una falta de respeto, no sólo a los comerciantes, si no a los vecinos que viven en la cuadra”.

Edificios

Por otro lado, también existen otros tipos de conflictos relacionados con los contenedores que desde hace un año vienen colocando la Municipalidad. En las zonas de varios edificios por cuadra, muchas veces los recipientes quedan desbordados generando malestar. “Por la calle 9, en la zona de 44 a 46 y las de alrededor podés ver las bolsas que se apilan al lado porque ya no entran. Con el calor, se genera un olor a podrido insoportable”, indicó Mónica. La mujer vive en un departamento y sale a diario con su bolsita. “Muchas veces, no sé dónde dejarla porque el tacho explota de basura”, lamentó. Algo similar en la zona de 16 y 47. “Se llevan la basura, pero queda un olor nauseabundo”, avisó una vecina del área.

También está el problema de las zonas que continúan con la recolección habitual puerta por puerta, donde las multas por los horarios permitidos para sacar los residuos es muchas veces conflictivo. Por un lado, porque hay vecinos que dejan sus bolsas en los cestos de otros frentistas para no ser multados, pero también están los casos de quienes por cuestiones de fuerza mayor, como ocupaciones laborales, no están en la franja horaria que el municipio permite sacar la basura y deben hacerlo antes de tiempo, quedando expuestos a las sanciones sin tener otra opción. “Este canasto no es para dejar la bolsa. Hay que llevarlo al contenedor que está enfrente”, avisa el cartel pegado en el cajón con el tejido y el pie tradicional frente a un edificio de la zona de 3 y 50. Para ayudar a la comprensión, alguien le cruzó varias vueltas de cinta de peligro. Al parecer, temen allí el acta de infracción que desde el año pasado empezó a aparecer en las puertas de algunos edificios.

La zona de contenerización abarca desde la avenida 1 a 19 y de 44 a 60. Además, continúa actualmente la ampliación del programa, se informó desde la Municipalidad de La Plata.

Ante una consulta de este diario sobre los reclamos por desbordes y conflictos en relación con su uso, se indicó que “no se han registrado denuncias por contenedores abarrotados” a través de los canales oficiales.

No obstante, se indicó que en aquellos lugares donde la densidad poblacional excede la capacidad de un contenedor, se han sumado otras unidades. Esto ha sucedido, por ejemplo, en 49 entre 4 y 5, o en 6 entre 50 y 51.

“En aquellas ocasiones donde determinados comercios gastronómicos han utilizado los contenedores públicos en vez de los privados, se ha procedido a labrar la sanción correspondiente”, se añadió. Fuera de la zona contenerizada en el Casco, el horario de recolección es de 19 a 21, ya que se busca evitar que las bolsas de residuos estén a la intemperie varias horas en la calle, y que estas puedan ser rotas generando suciedad y los consiguientes problemas sanitarios.