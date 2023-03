Gallardo y Alina: historia de un largo romance, nunca blanqueado, y que estaría en un impasse

Una foto reavivó la historia: la novelita de Marcelo Gallardo y Alina Moine, que sonaron tantas veces como pareja mientras “El Muñeco” empezaba a separarse de su mujer, parecía haberse terminado, pero ahora se filtró una foto que los muestra juntitos, en Europa, la confirmación de que el romance que ellos negaron todo el tiempo, al menos, existió. ¿Y existe?

Según contó Luli Fernández, se filtró una imagen que los muestra juntos de viaje por Europa: “Esta foto fue tomada hace no tantos meses. A Mariano se le rompe el celular, con la mala suerte de que ahí es cuando llega la foto. Evidentemente quedó en algún lado”, contó la panelista.

La foto sería del famoso viaje a Europa donde aprovecharon la falta de papparazzis para vivir un romance que aquí en Argentina no podían vivir.

Adrián Pallares fue contundente al respecto: “Están en una calle, en una ciudad del mundo ellos juntos. No están transmitiendo un partido, no es un homenaje en River, no es un evento. Están los dos en una situación absoluta de vacaciones”. La foto sería la prueba de una relación tantas veces negada. Por ambos. Pero que ahora, al menos, no los encontraría juntos.

“Lo que me dicen es que él decide no blanquear la relación cuando comenzaron los rumores y ella decidió hacer un corte, y ahora él está haciendo todo lo posible para reconquistarla, es una relación que lleva mucho tiempo”, cerró Fernández.

La foto, que prueba la existencia de algún tipo de relación entre ambos, es entonces una foto de otra era, con algunos meses de antigüedad y cuando las cosas estaban bien entre ambos. Pero él no quiso blanquear, un cuento que, según el entorno de ella, se le empezó a hacer medio largo a Alina.

La historia es, efectivamente, larga: Gallardo se separó de su mujer, Geraldine La Rosa, en 2017, pero la pareja intentó una reconciliación, cuando llegó el cuarto hijo de la pareja. Nunca terminaron de reconciliarse (tampoco de separarse, aunque Gallardo, en algún momento, zanjó el tema y blanqueó que estaba separado). Y en el medio, apareció Alina.

Las versiones de romance surgieron en septiembre de 2019, aunque ellos ya habían cruzado miradas en una fiesta de River, en 2018, cuando habría comenzado todo. Ambos, sin embargo, negaron la relación, durante años.

“Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”, había dicho Marcelo Gallardo, tras un viaje que la pareja habría realizado a Salta. “Simplemente voy a decir que lo que dijeron no es verdad. Y que de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla de lo externo”, respondió la conductora sobre aquellas especulaciones.