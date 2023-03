Entre muchos cambios, el DT de Estudiantes analiza el sector izquierdo

Emmanuel Mas no está en un buen 2023 y Eduardo Domínguez analiza alguna variante en la zona / Archivo

El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez, en la búsqueda de soluciones después de la derrota en el clásico ante Gimnasia el domingo pasado, subió jugadores de Reserva para trabajar con el plantel principal.

El nivel del equipo estuvo muy por debajo de las expectativas previas, no solo de los hinchas y la dirigencia, sino principalmente del entrenador que tiene en mente varios cambios de cara al futuro inmediato.

El DT, en su presentación cuando asumió el cargo, dijo que “el primer objetivo es encontrar el equipo”, cuando se respaldó en los referentes para sus dos primeros compromisos: agónico triunfo ante Huracán (2-1) y derrota frente a Gimnasia, partido que el Pincha ganaba desde los 4 minutos, y que perdió 2-1 en el segundo tiempo.

“Lo que más me preocupa es que en estos dos partidos el equipo salió a jugar los complementos a esperar que el tiempo pase”, sostuvo Domínguez tras la derrota ante el Lobo.

Toda una sentencia y declaración de principios que hacen ver en el horizonte que meterá mano en el equipo.

El próximo compromiso del León será el viernes 31 de marzo a las 19, como local ante Newell’s, un partido nada sencillo y en el que se avizoran modificaciones importantes, algunas de ellas en defensa.

La última línea viene siendo un problema desde la salida de Agustín Rogel. Desde que el uruguayo se marchó a Alemania no le encontró la vuelta y fueron pasando los jugadores sin el éxito buscado. Tampoco con la incorporación de Jorge “Corcho” Rodríguez.

Pero además de volver a la defensa de cuatro jugadores el DT analiza modificar el lateral izquierdo. Emmanuel Mas viene en un flojo nivel y por eso a la presencia de Gastón Benedetti se sumó la promoción de Nicolás Fernández. Entre ellos dos se buscará al que está mejor para ser una alternativa.

El Vasco Benedetti tiene un poco más de rodaje porque es más grande y fue durante un año el capitán de la Reserva. Fernández, categoría 2001, corre desde atrás pero con mejor presente. Uno de los dos podría ser el nuevo lateral izquierdo, ya sea ante Newell’s o en adelante.

Pero Emmanuel Mas no es el único en la mira defensiva. Los centrales no convencen, ni mejoraron con la presencia del Corcho Rodríguez. Allí podría existir otro cambio y los nombres de Ezequiel Muñoz (no parece estar físicamente para jugar), Santiago Núñez (ayer fue titular en el ensayo) y Juan Cruz Guasone son quienes se preparan para tener su oportunidad. El equipo necesita armarse de atrás para adelante si es que quiere recuperar la solidez colectiva que perdió desde finales de 2022.

UNA LARGA CRISIS FUTBOLÍSTICA DESDE ZIELINSKI HASTA DOMÍNGUEZ

El problema de Estudiantes, donde existe una profunda autocrítica de los jugadores, es que no logra levantarse desde el final del ciclo de Ricardo Zielinski, el interinato de Pablo Quatrocchi y el deficitario ciclo de Abel Balbo.

Hay datos que marcan la realidad y es que no pudo ganar dos partidos seguidos en sus últimos 20 juegos; de local perdió su contundencia y en los últimos 9 encuentros sólo triunfó en 4, y de visitante apenas ganó 2 veces en 19 salidas de La Plata. No es nuevo el bajón de un equipo que necesita reinventarse de manera urgente.

Estas dos semanas serán importantes para el DT Domínguez, ya que después tiene una agenda muy cargada, con partidos por la Liga Profesional más el inicio de la Copa Sudamericana y la continuidad en la Copa Argentina, donde la competencia será mayor a los días de trabajo.

Por lo pronto, ayer el plantel Pincha trabajó en doble turno, situación que se repetirá mañana: el cuerpo técnico entiende que no hay tiempo para perder y propone un trabajo que abarca lo futbolístico y lo físico, pero también el aspecto mental. Tal vez presencia de jugadores jóvenes pueda empezar a recuperar un plantel que perdió la confianza desde hace un tiempo.

Gastón Benedetti, es lateral izquierdo y fue hasta hace dos años el capitán de la Reserva. El DT lo observa