Feriado en La Plata: comercios abiertos, micros con baja frecuencia y sin recolección de basura

Pese al feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el centro y en los barrios de La Plata se puede advertir que muchos comercios se encuentran abiertos. De esta forma, se sigue la tendencia desde hace varios años de mantener las puertas abiertas de los locales frente a la grave crisis económica que atraviesa el país.

Es que son muchos los platenses que aprovechan el día de descanso para darse una vuelta por los centros comerciales de la Ciudad, tanto de calle 8, como de 12, Los Hornos y CIty Bell, entre otros. Allí se encuentran con que la gran mayoría de los locales atienden al público, en muchos casos con menos personal de lo habitual por los costos que genera abrirlos un feriado. De ahí que también se puede advertir que quienes atienden son los propios dueños.

Este diario pudo confirmar con una recorrida, que los comercios de la Ciudad están con las persianas levantadas en sus horarios habituales desde temprano. De esa manera, quienes tenían planeado realizar compras, lo podrán hacer normalmente.

Micros, recolección de basura y más

Por otro lado, se informó cómo funcionarán los servicios locales este viernes 24 de marzo. Las oficinas administrativas de la Comuna permanecerán cerradas. Además, no regirá el sistema de Estacionamiento Medido y el transporte público local funcionará con frecuencia de feriado. Según se precisó, no se hará recolección de ningún tipo -bolsa negra, verde y no habituales-, por lo que se solicita a los ciudadanos no sacar los residuos a la vía pública.

Asimismo, desde el área de Convivencia y Control Ciudadano de la Comuna aseguraron que no se otorgarán turnos para obtener licencias de conducir, aunque sí continuarán las inspecciones, los operativos viales y los controles de nocturnidad durante la jornada.

En tanto que la línea de Atención 147, que opera las 24 horas los 365 días del año, recibirá denuncias vecinales; al tiempo que las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento, con controles permanentes en los distintos barrios del Partido. En lo que respecta a los Centros de Salud del Municipio, contarán con guardias de enfermería durante todo el día, y el Servicio de Emergencias (SAME) trabajará con normalidad durante toda la jornada, atendiendo urgencias a través de la línea 107.

En otro orden, el Cementerio Municipal mantendrá sus puertas abiertas para los visitantes en el horario de 7:00 a 15:00, mientras que la administración funcionará de 8:00 a 12:00. Respecto a los lugares de esparcimiento y entretenimiento, la República de los Niños (Camino General Belgrano y 501) y el Parque Ecológico Municipal (Camino Centenario entre 426 y 460) abrirán de manera habitual.

Por último, se informó que el Mercado Central (venta minorista) estará abierto al público en horario reducido de 8:00 a 13:00 y que el Mercado Regional (venta mayorista) permanecerá cerrado.