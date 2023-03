"Escrito en las estrellas", la película sobre el Mundial de Qatar: dónde mirarla

La película "Written in the stars" (Escrito en las estrellas), primera producción oficial de una Copa del Mundo, quedó disponible desde hoy de forma gratuita desde el sitio de la FIFA.

Con imágenes inéditas del primer Mundial en Medio Oriente, que consagró a la Argentina tras una infartante final ante Francia, el documental de 1 hora y 34 minutos cuenta con narración del actor galés Michael Sheen.

#Qatar2022 was unforgettable 🤩



Relive it in a whole new way in the Official Film 'Written in the Stars' - streaming now on FIFA+