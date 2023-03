Maniobra de película en una Toyota Hilux: escapó de un asalto manejando a ciegas

El pasado martes, en horas de la tarde un violento intento de robo causó conmoción en la localidad de Morón. Una banda delictiva encerró a una camioneta cuando intentaba estacionar, desconociendo que el conductor es experto en manejo defensivo. Tras su rápida acción, los delincuentes desistieron su accionar.

Un joven de 25 años, llamado Juan Ignacio Sánchez, debió poner sus habilidades en marcha para salvar su vida y no para una serie o una película. Al verse acorralado por los malvivientes, el joven realizó una maniobra a ciegas y evadió a los delincuentes, que terminaron huyendo luego de efectuar un disparo con un arma de fuego.

Todo ocurrió cuando había llegado a lo de un amigo, para buscarlo y salir a comer, allí el joven relató: "Cuando frené, lo hice con cuidado porque había una chica y no quería asustarla. Cuando termino de frenar, se cruzó el vehículo de los delincuentes que venía de la mano rápida hacia donde estaba estacionado".

"Yo veo que el vehículo ya viene con la puerta abierta, entonces yo presté atención a ver qué hacía. Puse marcha atrás para ver qué hacía y cómo reaccionar. Cuando veo que la persona que estaba del lado del acompañante abre completamente la puerta, tiende a bajar hacia mí y me apunta, yo efectué la maniobra", destacó con precisión.

Asimismo, con lujo de detalles le mecionó a Infobae: "Para no quedar sentado de frente, yo me acosté del lado del acompañante para esconderme de cualquier disparo. Frené en la esquina que había unos autos y ahí los ladrones se fueron, tiraron pero a la camioneta no le pegaron. Hice la maniobra sin mirar, acostado".

Sánchez, desde hace cinco años trabaja para productoras de contenidos audiovisuales que requieran del alquiler de diferentes vehículos y comenzó a hacer cursos de manejo defensivo en el país y en el exterior, como servicio alternativo de su empresa. Con el correr de los años, lograron incorporar vehículos de alta gama, como también embarcaciones y aeronaves.

Asimismo, el joven expresó: "Le recomiendo a la gente igual que si no están acostumbrados y no saben hacerlo, que entreguen el auto. Tengo la sabiduría para hacerlo en un ambiente controlado y ahora lo tuve que aplicar en la vida real”.