La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado tendrá como plato principal el encuentro entre Boca y Olimpo por Copa Argentina, donde se pondrá en juego la continuidad de Hugo Benjamín Ibarra en el banco del "xeneize". A su vez, un partido de leyendas del Villarreal de España, juntará a Juan Román Riquelme y a Martín Palermo, después de mucho tiempo. Por su parte, River jugará un amistoso ante Universidad de Chile para no perder ritmo, ya que este fin de semana (por fecha FIFA) no habrá encuentros oficiales. A continuación, eventos, horarios y televisación.

COPA ARGENTINA

19:00 Boca Juniors vs Olimpo TYC SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:30 Villa Dalmine vs Ferro TYC SPORTS PLAY

15:30 Estudiantes (BA) vs Brown (A) TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:00 Dep. Madryn vs Gimnasia (J) TYC SPORTS PLAY

17:00 Agropecuario vs San Martin (T) TYC SPORTS PLAY

18:00 Patronato vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

AMISTOSO INTERNACIONAL

16:45 Alemania vs Peru

19:00 Marruecos vs Brasil

AMISTOSO

20:00 River vs U. de Chile STAR +

NBA

22:00 Denver Nuggets vs. Milwaukee Bucks ESPN Extra/ STAR +

PRIMERA "B"

15:30 Comunicaciones vs Colegiales

15:30 Cañuelas vs Villa San Carlos

15:30 UAI Urquiza vs San Miguel

15:30 Dock Sud vs Sacachispas

15:30 Talleres (RdE) vs Fenix

TOP 12 DE LA URBA

15:10 SIC vs. Alumni STAR +

15:10 La Plata vs. San Luis STAR +

15:10 Atl. Rosario vs. Belgrano STAR +

15:10 CASI vs. Newman STAR +

15:10 Pucará vs. CUBA STAR +

15:30 Hindú vs. BACRC ESPN Extra/ STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 San Lorenzo vs. La Unión BASQUET PASS TV

21:00 Oberá vs. Olímpico BASQUET PASS TV

22:00 Ferro vs. Instituto BASQUET PASS TV

TOP 14 DE FRANCIA

10:50 Castres vs. Toulouse STAR +

17:00 Bordaeux vs. La Rochelle STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

11:00 Escocia vs Chipre STAR + / ESPN

14:00 Armenia vs Turquia STAR +

14:00 Bielorrusia vs Suiza STAR + / ESPN

14:00 Israel vs Kosovo STAR +

16:45 España vs Noruega STAR + / ESPN

16:45 Croacia vs Gales STAR +

16:45 Andorra vs Rumania STAR +

MASTERS 1000 DE MIAMI

12:30 Segunda Ronda ESPN 2/ STAR +

20:00 Segunda Ronda ESPN 2/ STAR +

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

13:00 Huracán vs Boca Juniors

15:30 Platense vs Gimnasia (LP)

17:00 Racing Club vs UAI Urquiza

PARTIDO AMISTOSO DE LEYENDAS

13:10 Partido de las Leyendas – Villarreal CF STAR +

PRIMERA C

15:30 Real Pilar vs Berazategui

15:30 Central Cba (R) vs Dep. Español

15:30 Gral. Lamadrid vs Midland

15:30 San Martin (B) vs Puerto Nuevo

15:30 Excursionistas vs Yupanqui

15:30 Victoriano Arenas vs Leandro N. Alem

20:00 Laferrere vs Atlas

PRIMERA D

15:30 Argentino (R) vs Centro Español

15:30 Mercedes vs Central Ballester

15:30 Dep. Paraguayo vs Lugano

15:30 El Porvenir vs Cambaceres