VIDEO.- Mauricio Macri confirmó que no participará de las próximas elecciones

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, difundió esta mañana un video donde remarcó que no estará en la carrera presidencial de cara a las elecciones de este 2023.

"Quiero ratificar la decisión que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos", expresó.

En esa misma línea, el ex mandatario señaló: "Tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que nos argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar mas pisotear por el populismo".

Entre otras de sus declaraciones, afirmó: ""Este tiempo oscuro ya empezó a terminar, lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre; millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos".

Por último, Macri manifestó: "Confío mucho en el aprendizaje de estos años. Confío de que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona, contará con el apoyo de todos. Nunca mas vamos a tener una marioneta como presidente. Estoy y estaré siempre para ustedes. Esta relación de cariño y respeto que nos une es para toda la vida".