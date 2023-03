Las primeras repercusiones tras la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente

Mauricio Macri confirmó este sábado que no será candidato a presidente de la Argentina en las elecciones que se aproximan de cara a octubre del 223 (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-3-26-10-22-0-video-mauricio-macri-confirmo-que-no-participara-de-las-proximas-elecciones-politica-y-economia).

Tras dicho anuncio, diferentes personalidades políticas de Juntos por el Cambio, apoyaron su decisión en las redes sociales.

María Eugenia Vidal publicó: "No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero. Gracias Mauricio Macri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país".

Por su parte, resaltó que la determinación que dio el ex presidente de Boca, resulta ser "Un ejemplo democrático". "Un mensaje para toda la dirigencia, desprendido de los egos que tanto daño le han hecho a nuestro país. Ahora más que nunca tenemos que sostener la unidad de JxC y presentar una propuesta superadora al populismo kirchnerista".

Quien también se tomó su tiempo para elogiar al ex mandatario argentino fue Horacio Rodríguez Larreta, que manifestó: "Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos".

Patricia Bullrich también hizo lo suyo en la red social del pajarito: "La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina".

Otro de los que publicó en su cuenta oficial fue Cristian Ritondo, diputado nacional de Juntos por el Cambio, subrayó: "Solo es posible cambiar el país si estamos juntos y en equipo. Con las ideas claras y con la decisión de mejorar para siempre. Gracias Mauricio Macri por tu ejemplo, valor y compromiso con todos los argentinos".

Waldo Wolf (diputado nacional) y Mario Negri, también le dedicaron unas palabras a Macri. El primero afirmó: "Formaste y consolidaste JxC. Aunque no seas candidato, la Argentina que viene contará con tu enorme aporte. Como decís, somos equipo, y todos los roles son fundamentales para sacar el país adelante. Tu mensaje es ejemplo de responsabilidad, liderazgo y libertad. Gracias siempre". Por su parte, Negri, aseguró: "Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más".

A su vez, Miguel Ángel Pichetto, actual Auditor General de la Nación, expresó en declaraciones radiales que esta decisión “puede ayudar a Juntos por el Cambio”. "Por supuesto tiene una gravitación. Nadie tenía más reconocimiento internacional que Mauricio Macri. Es importante definir un liderazgo de contenido, de cuál es el rumbo que la Argentina tiene que tomar. Macri ha decidido y yo respeto su decisión. Macri tenía una plusvalía sobre los demás candidatos”.