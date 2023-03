Hugo Ibarra tras la victoria de Boca por Copa Argentina: "No me preocupa que se hable de mi continuidad"

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, mostró una sonrisa ante las versiones de su posible alejamiento del club y adujo no preocuparle "que se hable de mi continuidad" en rueda de prensa, luego de la victoria de su equipo ante Olimpo de Bahía Blanca por 2 a 1, por Copa Argentina



"No me preocupa que se hable de mi continuidad. No soy un improvisado hace muchos años que estoy en el club. Todas estas cosas, son cosas de ustedes; así que dialoguen entre ustedes y soluciones los problemas ustedes", manifestó el técnico dirigiéndose a la prensa.



Y agrego: "Yo hoy vine a dirigir. Si ustedes tienen información, hablen con los informantes, mi obligación es estar al frente del grupo, ganar a Olimpo y lo hicimos. Este es un año político, muchachos" advirtió el DT, en las inmediaciones de uno de los vestuarios del estadio Centenario, en Resistencia.



Cuando se le preguntó por su salud, Ibarra respondió: "Yo estoy perfecto. Estoy muy bien". Luego el DT habló de la victoria de su equipo y comentó: "Fue un buen triunfo. Los jugadores jugaron muy buen partido. Los muchachos que tenían pocos minutos lo hicieron muy bien, estamos muy contentos", puntualizó.



Por último se le preguntó sobre el sorteo de la Copa Libertadores a realizarse este lunes por la noche en Luque, en la sede de la Conmebol, e Ibarra sostuvo que "primero pienso en el partido del sábado ante Barracas Central; luego será el turno de pensar en la Copa", cerró.