¿Un jugador de Estudiantes a puro chape con la ex de De Paul?

Una foto que trascendió públicamente este miércoles muestra al jugador de Estudiantes José Sosa junto a Camila Homs, la ex mujer de Rodrigo De Paul.

La foto que cayó como una bomba en el mundillo de la farándula, si bien no tiene fecha exacta podría ser de los últimos días, fue captada aparentemente en Afrika, un boliche muy de moda en el barrio de Recoleta y al que asisten muchos famosos del espectáculo y jugadores de fútbol.

Una de las primeras en dar a conocer la foto fue la panelista Estefi Berardi que dijo: "Cami Homs y José Sosa, el jugador de estudiantes a puro chape en Afrika". Ante la respuesta de un seguidor si era correcto "escracharlos", la Angelita fue contundente: "Esto fue en un lugar público a la vista de miles".

Lo cierto, más allá de si la foto corresponde a las últimas horas o días, no cayó muy bien en los Pinchas. "Se viene de perder un clásico y con un equipo que dejó una imagen pálida en la cancha, no es momento. Aparte no es un pibe", reaccionó un hincha en la publicación.