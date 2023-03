Cartelera: qué hacer y qué ver el fin de semana

“DESCONECTADA” EN EL CINE

De los creadores de “Searching” llegó a Cinema San Martín, 7 entre 50 y 51, “Desconectada”. Cuando su madre (Nia Long) desaparece mientras está de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas de June (Storm Reid) se ve obstaculizada por la burocracia internacional. Atrapada a miles de kilómetros de distancia en Los Ángeles, June utiliza de forma creativa toda la última tecnología que está a su alcance para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

EL SHOW DE LALI EN VÉLEZ, EN VIVO POR STAR+

En una nueva entrega del ciclo “Star+ Live”, mañana a las 20.30 se transmitirá en vivo y en directo por Star+ el “Disciplina tour” de la mano de la cantante, compositora y actriz argentina Lali Espósito.

Desde el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires, los suscriptores de Star+ tendrán un acceso único a los momentos previos al show con cobertura en vivo desde el estadio y una entrevista exclusiva a Lali de la mano del periodista y presentador argentino Bebe Contempomi.

A continuación, los fans disfrutarán en primera fila de una noche memorable junto a una de las grandes estrellas argentinas del pop latino, que llega con un show impactante, repleto de éxitos y con una puesta de escena que lleva su sello indiscutido.

LO NUEVO DE SOLNICKI

Mañana a las 18 en el porteño Malba Cine, Gastón Solnicki estrena su nuevo largometraje, “A Little Love Package”, que protagonizan Angeliki Papoulia, colaboradora habitual de Yorgos Lanthimos, y Carmen Chaplin, la nieta del icónico artista.

Rodada en Viena y Andalucía, con la bellísima fotografía de Rui Poças, el quinto largometraje de Solnicki tiene lugar en Viena, en 2019, durante el final de una era: la prohibición de fumar en lugares públicos significa que una parte de la cultura de los cafés ha desaparecido. De todos los momentos, este es el que elige Angeliki para comprarse un departamento con la ayuda de su amiga diseñadora de interiores, Carmen, desatando así mil historias. La película se verá los sábados.

FIBA: TEATRO BOMBÓN GESELL

Hasta el domingo, en el marco del FIBA, se llevarán a cabo las últimas funciones de Teatro Bombón Gesell que, con curaduría de Monina Bonelli y Sol Salinas, se ofrecerán en el Centro Cultural Recoleta, con entrada gratuita. Se trata de un programa integrado por diez piezas cortas de autores y directores de ocho países que nacieron a partir de una residencia artística que tuvo como eje específico un espacio: la cámara gesell.

Divididas en programa A y programa B, las obras reflexionan sobre la violencia y la justicia. Las funciones restantes se ofrecerán hoy y el domingo a las 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y mañana a las 17.30, 18, 19, 20 y 21. Los tickets se retiran desde una hora antes de cada función. El público participa del desmontaje de la obra anterior que va a presenciar.

EL NUEVO ESPECIAL DE CHRIS ROCK LLEGA A NETFLIX

Netflix estrenará este domingo en su plataforma “Chris Rock: Selective Outrage”, a una semana de la entrega del Oscar donde el humorista se llevó la bofetada de su vida.

Aunque el servicio de la N roja no habló sobre el contenido del espectáculo de Rock, se espera que sea un tema, en tanto, el comediante pasó buena parte del año pasado en una gira mundial con una rutina que incluyó chistes sobre “La bofetada”.

“HIJOS DE LA MUERTE” EN NÜN

La segunda temporada de “Hijos de la muerte” se estrenará este domingo, a las 20.30, en la porteña sala Nün Teatro Bar con una historia que aborda el drama de un pueblo azotado por una guerra.

“Hijos de la muerte” nos adentra en el corazón de un pueblo azotado por una guerra arrolladora. Allí donde el trauma y la miseria se han vuelto el lugar común, se componen una serie de vínculos corruptos que dejan al manifiesto la miseria del hombre. Sin embargo, la dignidad humana cobra valor y logra conmover haciéndose visible emergiendo de la carne viva.

Con las actuaciones de German Flood, Gonzalo Gravano, Lucía García, Gerardo Leyer, Melina Martín, Laura Masilo, Diego Rosenthal, Benjamin Segura, Juan Diego Sagasti, Gonzalo Saludjian, Andrés Schweizer, Verónica Viana y Ludmila Zalazar, la pieza se ofrecerá durante los domingos en el espacio ubicado en Juan Ramírez Velasco Nº 419. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.

VUELVE “EL VERDADERO VIAJE...”

Regresa a la cartelera “El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos”, con dramaturgia y actuación de Biancotto y Mendoza Peña, codirigido entre ellos y otros 14 directores invitados (Fernán Cardama, Gonzalo Correa, Marcelo Demarchi, Ayelen Dias Correia, Carolina Donnantuoni, Jazmín García Sathicq, Agustín Lontano, Diego Mendoza Peña, Rubén Monreal, Estanislao Pedernera, Gustavo Radice, Omar Sànchez, Susana Tale, Fernanda Tapattá y Juan Pablo Thomas).

En 2002, dos actores (Biancotto y Mendoza Peña) deciden iniciar una gira, con un objetivo: llegar a La Quiaca. Después de 20 años, los mismos actores retoman el camino pero esta vez, en forma de espectáculo, con diferentes miradas para cada escena. Partir para volver a llegar. Desandar el trayecto, para descubrir nuevos paisajes.

Se ofrecerá en Dynamo, 17 y 68, los sábados de marzo a las 21.

“GEORGE & TAMMY”

Paramount+ presenta en su plataforma, como una de las grandes novedades para este finde, “George & Tammy”, serie sobre el tempestuoso matrimonio formado por George Jones (Michael Shannon) y Tammy Wynette (Jessica Chastain), ambos músicos de Country Western. La producción está basada en el libro “The Three of Us: Growing Up with Tammy and George”, escrito por la hija de la pareja, Georgette Jones.