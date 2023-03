Jey Mammon con Rial: “Lucas fue un vínculo amoroso, hermoso”

Jey Mammon brindó una profunda entrevista con Jorge Rial tras la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto. El músico y conductor se había expresado primero a través de un comunicado y luego en un video que publicó en sus redes sociales. “No violé, no abusé y no drogué a nadie”, aseguró en la grabación que duró 7 minutos, en los cuales, además, se refirió al vínculo que mantuvo con quien lo acusa.

El mano a mano entre Rial y Juan Martín Rago -tal es su verdadero nombre- se grabó el jueves en el departamento del conductor de La Peña de Morfi y esta tarde se emitió en Argenzuela, el programa que conduce el periodista por C5N. Sin su abogado, solo acompañado por una amiga, decidió por fin romper el silencio.

“Te agradezco a vos el voto de confianza. Me gustaría decirte que te elegí porque no somos amigos, en principio y en el mismo nivel, te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso y de que vas a preguntar todo y la situación amerita. Lo pensé, no lo consulté con nadie. No quería sentarme con alguien que me vaya a cuidar. Quiero que me preguntes todo. Algún día, tal vez, seremos amigos. No somos enemigos pero no nos conocemos lo suficiente. Y necesito que seas vos el que me haga esas preguntas”, dijo el artista para arrancar la charla.

“Quiero decirte también que el clonazepam lo tengo encima, digo porque hay muchos análisis de mis gestos, de mi manera de hablar, de actuar. Estoy pasando, probablemente por el peor momento de mi vida. Y lo que yo me meto en el cuerpo hace que yo lo esté transitando de la mejor manera posible, si se puede decir así”, comenzó detallando cómo está llevando estos días tan intensos desde que se conoció la denuncia. “Hay un análisis gestual, de si llora, no llora... Yo quiero contar cómo estoy porque hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo, porque es la manera que tengo de sobrellevar esta situación. Por supuesto, para la gente, como corresponde, esto no es lo más importante. Lo más importante es la charla, pero lo quería aclarar porque este es mi estado. Lo que se ve no es en el estado en el que estoy realmente”, agregó.

