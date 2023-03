Las historias de Lucas Benvenuto tras las declaraciones de Jey Mammón: qué canción y frase eligió

Tras el vídeo público que hizo conocer en las últimas horas Jey Mammón, Lucas Benvenuto, su denunciante en la causa de abuso sexual, publicó algunas historias que se la vinculan con el tema.

En una de ellas, remarcaba una imagen y una frase de la escritora francesa Anais Nin, que decía: “Si no hubiera creado mi propio mundo... hubiera muerto en el otro”.

A su vez, otra fue directamente con una foto de él y una canción del grupo de música, "Airbag", llamada "Cae el sol", que en un parte de su letra, describe: "Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar. Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. Nos ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá".

En estos momentos, Benvenuto se encuentra en Ushuaia dando clases de patín, tratando de estar alejado de los medios hasta que el caso pueda avanzar.