Amenaza a Messi: las hipótesis detrás del ataque

Catorce balazos y un papelito con el nombre de Lionel Messi fue el hecho que agrandó el terror que se vive en Rosario, donde en los últimos meses el crimen organizado intenta acorralar al poder político. El destino: el Supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del astro.

Tal como informó EL DIA en su edición anterior, el planeta entero hizo eco de la amenaza “Messi te estamos esperando. Javkin ( intendente de Rosario) es narco, no te va a cuidar”. Eso decía el papel que dejaron los atacantes luego de llenar de perforaciones el frente del local, ubicado en Lavalle 2554.

En este contexto de conmoción que ha ganado terreno en varias partes del mundo por la trascendencia del capitán de la Selección argentina, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, aseguró durante las últimas horas que “hay varias hipótesis” por el feroz ataque, y que la investigación “va teniendo una buena dirección” y que se espera que pueda tener “buenos resultados en estos días”.

Respecto al cartel, se lo comparó con otros encontrados en otros casos semejantes ocurridos en los últimos meses en Rosario. Por el momento no se encontraron coincidencias en la caligrafía utilizada. El papel presenta una curiosidad: no tiene errores de ortografía y está prolijamente redactado.

En cuanto a lo que se observa en las imágenes, hay otro detalle que llama la atención. El delincuente que disparó 14 veces no sólo llevaba puesto barbijo y capucha para ocultar su fisonomía. Pero se aprecia un dato muy particular, inusual en este tipo de atentados: el gatillero tenía colocados guantes, seguramente buscando evitar dejar huellas. El tirador no actuó acompañado de otro cómplice, quien manejaba la moto Titán.

“Es un hecho que se viene repitiendo, pero en este caso buscando generar una conmoción pública. De hecho, la generó a nivel nacional e internacional”, consideró el jefe de los fiscales santafesinos, en la misma línea que lo planteado por fiscal de la investigación.

Con capucha, guantes y barbijo

La investigación del fiscal de Balaceras Federico Rébola se enfoca en los recaudos que tomó el autor de los 14 disparos para cubrirse y ocultar su identidad.

Al fiscal le pareció particular que, en un día de temperaturas muy altas en el centro del país, los dos criminales vestían jeans, campera con capucha y barbijo. El tirador, además, disparó manipulando su arma con guantes puestos.

Aunque todavía no hay pistas que determinen quién fue el pistolero, Rébola ordenó peritar el mensaje escrito en un trozo de una bolsa de carbón vegetal. La amenaza ya fue cotejada con otros carteles hallados en otras escenas de homicidios de Rosario. Por lo pronto, las pericias caligráficas no hallaron coincidencias.

Lo que alertó a las autoridades fue que las características mencionadas no suelen ser vistas en las balaceras rosarinas, ya sea en contextos extorsivos como en asesinatos: los que disparan suelen ir con la cara descubierta y la ortografía en los mensajes es mala.

Hipótesis

“Claramente, el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se enterara todo el mundo. Buscaron el impacto público. Utilizaron algo próximo a Lionel Messi para asegurarse una gran difusión”, dijo el fiscal de la causa.

Hoy por hoy, son más las dudas que las certezas que rondan en el caso. Las hipótesis que se estudian son muchas: internas barra, internas políticas e incluso entre facciones del grupo narco Los Monos.

“No tenemos nada concreto. Es muy obvio que lo que se buscaba era tirarle a un súper de Messi para asegurarse fuerte difusión”, cerró el fiscal Rébola.