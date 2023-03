Garro habla en el Concejo Deliberante con la expectativa de si buscará una nueva reelección

El intendente de La Plata Julio Garro abría este mediodía las 80º sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con la expectativa de si ratificará su intención de presentarse a un nuevo mandato.

La Asamblea comenzó con más de una hora y media de demora ya que estaba previsto su inicio para las 10hs., mientras la militancia aportaba color tanto en el interior del recinto y como en los pasillos.

Hace tiempo el jefe comunal anticipó que su voluntad era presentarse nuevamente, pero habrá que ver si esa idea se mantiene y si aprovecha el acto para formalizarlo o bien enviar algún mensaje en ese sentido. Tal vez un anticipo fue el canto con el que fue recibido que decía "cuatro años más, cuatro años más, cuatro años más Julio Garro, cuatro años más".

Ausente en el discurso que ayer dio el gobernador Axel Kicillof ante la Legislatura bonaerense, se espera que Garro busque la polarización con el oficialismo provincial.

Teniendo en cuenta que es el último año de su actual gestión, realizará un repaso de lo hecho y dará a conocer algunos lineamientos de lo que será este 2023 marcado por las elecciones.

Aquí, las principales frases del discurso:

- "No tengo dudas que con este gran equipo vamos a seguir trabajando por la Ciudad"

- "Este año es muy especial por varios motivos, uno es que dentro de pocas semanas se van a cumplir 10 años de la mayor tragedia que nos tocó vivir, la inundación del 2 de abril de 2013"

- "Una herida que duele terriblemente cada vez que que la recordamos. No puedo avanzar en este discurso sin hacer un minuto de silencio en homenaje"

- "Se negaron a hacer las obras que no se ven e hicieron oídos sordos a todos los que advertían sobre el tema. No escuchó a nadie. Ni a la Universidad Nacional de La Plata, que alertaba que algo así podía pasar, ni a los inundados de años anteriores"

- "Y la falta de respuestas salió muy cara: perdimos decenas de vidas. Tenemos que tener memoria y aprender de esos errores"

- "Por eso, quiero contarles que este 2 de abril vamos a crear el Día de la Solidaridad Platense, una fecha en la que vamos a destacar a los vecinos que, sin esperar nada a cambio, ayudan a otros a salir adelante"

- "Hoy sin dudas la Ciudad es otra. Seguimos esperando Justicia por lo que nos pasó. Tenemos la seguridad que estamos haciendo todo para que cuando llueva podamos dormir un poco más tranquilos"

- "Y hoy, gracias al compromiso, a la inversión y a un trabajo sostenido, la ciudad es otra. Somos una de las ciudades más preparadas del país para enfrentar las lluvias"

- "Hicimos más de 40 kilómetros de obras hidráulicas que pasan por debajo de nuestros pies. Tenemos una defensa civil, un equipo especializado en emergencias climáticas para salir a la calle y asistir a los platenses"

- "Tenemos el SAME, el sistema de ambulancias municipal que atiende a los vecinos cuando más lo necesitan en la vía pública. Tenemos un comité de emergencias climático modelo en el país. Cada año que pasa damos un paso hacia adelante y seguimos haciendo obras fundamentales"

- "Como el reservorio de calle 137 en Los Hornos, que cuando esté terminado va a contener 72.000 m3 de agua de lluvia y evitar que la ciudad se inunde"

- "Este año vamos a poner en marcha la segunda etapa del Plan de Gestión del Riesgo. A partir de un convenio firmado con la UNLP, vamos a ir a los barrios y a las escuelas a capacitar a todos los vecinos"

- "Venimos de la falta de planificación. De años de improvisación en los que no se hizo nada para ordenar el caos ni prever el crecimiento que nuestra ciudad tendría. El último censo demostró que La Plata es la ciudad que más creció en las últimas décadas"

- "La falta de planificación llevó a que no haya cloacas. A que no haya agua, algo que está pasando hoy en los barrios que afecta a los vecinos y esperan soluciones urgentes. A que no haya viviendas, a que el tránsito en el centro sea lo que es"

- "A que muchos chicos tengan que tomarse el micro y hacer un viaje de una hora para ir al colegio. A que alguien tenga que hacer 40 ó 50 minutos en auto todos los días para ir a trabajar o a un centro comercial"

- "O a que muchos platenses construyan su casa en una zona inundable porque no se planificó el crecimiento urbano. Décadas de falta de planificación llevaron a todas estas cosas que atentan contra la calidad de vida de los vecinos"

- "Desde ahí venimos, no podemos obviar el punto de partida. Nosotros vinimos a construir. A pensar qué ciudad queremos tener en el futuro y a trabajar para alcanzarla"

- "Veredas a la Obra” es un ejemplo de todo esto: una política que viene a resolver un problema de décadas. Y que hoy es una realidad porque escuchamos a los vecinos"

- "El programa empezó en este mismo Palacio Municipal y siguió en la Avenida 7, la más transitada de la ciudad y este año empezaremos con la cuarta etapa del Plan de Veredas: la transformación de los Centros Comerciales"

- "Un plan ambicioso que va a llegar a todos los barrios. Para que los vecinos tengan cerca de sus casas un centro donde pasear y hacer las compras. Para que los comerciantes se animen a invertir y generen laburo en los barrios"

- "Tenemos un plan de desarrollo económico local con objetivos claros: atraer nuevas inversiones, hacer crecer los barrios, crear más trabajo y facilitarle el camino a todos los que quieran apostar por nuestra ciudad"

- "Creamos las habilitaciones comerciales exprés para que los comercios puedan abrir en sólo 24 horas y ya son más de 3.000 laburantes y sus familias las que abrieron su negocio"

- "En los últimos años, La Plata pasó del abandono a ser una ciudad llena de vida. Fuimos transformando cada zona y así nacieron cientos de emprendimientos en distintos barrios"

- "Hoy hay más circuitos y lugares para recorrer en familia, y más espacios donde descansar. Pasamos de ser una ciudad capital que no tenía hoteles, a ser la segunda ciudad más importante del país para hacer reuniones y convenciones de carácter internacional"

- "Llegamos a lugares que estaban olvidados por la política. Donde también estamos haciendo Centros de Integración Comunitaria para afianzar esa cercanía y acompañar a los vecinos en todo momento. En esos mismos barrios, estamos convirtiendo espacios abandonados en plazas"

- "Solo el año pasado hicimos más de 25 plazas nuevas, trabajamos en el mantenimiento de otras 150 y comenzamos a mejorar un lugar icónico de la ciudad: nuestro Paseo del Bosque"

- "En este último año también seguimos avanzando con el plan de iluminación LED. Por eso hoy somos la segunda ciudad del país con más tecnología LED, y no vamos a parar hasta reemplazar todas las luces de sodio que aún quedan en los barrios"

- "También seguimos ampliando la red de bicisendas, la primera red de movilidad sustentable de la historia de la ciudad, que se ajusta a nuestra visión de futuro: hacer una ciudad amigable con el medio ambiente. ¡Ya superamos los 42 kilómetros!"

- "Para dar respuesta al abandono de décadas había que definir prioridades. En algunos, la prioridad era hacer obras hidráulicas, en otros poner más iluminación, y en otros, por ejemplo, hacer edificios educativos. Y lo hicimos"