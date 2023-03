"Si no paga, no toca": los shows de Chano en La Plata, en suspenso

Un fuerte rumor está corriendo por estas horas en torno a los recitales que este viernes y sábado brindará Chano en nuestra ciudad y que, según aseguró el cantante, será uno de los últimos que dará "por mucho tiempo". Versiones indican que los shows, que se llevarán a cabo en el club Atenas, no tendría la habilitación municipal hasta el momento.

Según pudo averiguar EL DIA, a la producción le faltaría abonar la tasa municipal y sin ese trámite no tendrá el permiso para montar el espectáculo. "Si no paga, no toca", manifestaron. De todas formas, eran optimistas con que abonarían el impuesto en las próximas horas.

Desde la productora le dijeron a este diario que "los impuestos se pagan hoy". Además agregaron que "la tasa la mandaron ayer y vence el 10 de marzo".

Cabe recordar que luego del anuncio de Chano sobre que volverá a los escenarios en nuestra ciudad -y luego en el del Lollapalloza- tras haber estado internado, el intendente de La Plata Julio Garro utilizó su cuenta de Twitter para expresarse. "Qué buena noticia Chano! Nos pone muy contentos que ya estés bien y puedas volver a la Ciudad. Te esperamos en casa!!", escribió el jefe comunal.

Lo cierto es que Santiago Moreno Charpentier, tal como es su nombre, tendrá unos días moviditos ya que apenas dos semanas después de salir de la clínica en la que fue internado por un problema con su medicación relacionada a sus adicciones, anunció que realizará los tres shows mencionados.

Parece mucho, aunque, según contó su madre, en la clínica donde trabaja su rehabilitación, una vez más, no hubo negativas a que vuelva al trabajo. De todos modos, Chano anunció una decisión: “Se vienen los últimos 3 shows de este ciclo y por mucho tiempo no vuelvo a tocar. Este viernes y sábado en La Plata. Y el 17 de marzo en Lollapalooza”, escribió en un comunicado difundido sus redes sociales.

Así, Charpentier confirmó que se tomará un descanso, al menos, de la música en vivo. Habrá que ver si sigue trabajando en su música o se dedica a su recuperación.