VIDEO. Eduardo Domínguez contó por qué vino a Estudiantes

Eduardo Domínguez fue presentado en el Country Club como nuevo entrenador de Estudiantes. En conferencia estuvieron el presidente Martín Gorostegui y Marcos Angeleri.

En primer lugar, Gorostegui tomó la palabra y dijo: "Estamos muy contentos con su llegada al club y le quiero agradecer el compromiso, porque en muy poco tiempo nos pusimos de acuerdo. El éxito de Eduardo va a ser el nuestro, así que le doy la bienvenida a él y a su cuerpo técnico".

"Acepté venir a Estudiantes porque es una institución seria, prolija, con un gran plantel y objetivos claros. Ese es el puntapié para lograr cosas, pero es cuestión de tiempo. Si antes hubo una posibilidad de llegar, no tuve ganas de asumir ni estaba en condiciones, necesitaba mi proceso de descanso y disfrutar con la familia. Hoy me encuentro pleno y feliz para aportarle todo al club", comentó Domínguez.

Posteriomente, hizo hincapié en recuperar el estado anímico del plantel: "Dirigí varios equipos, aunque mi carrera sea corta. El trabajo que hice muestra lo que me gusta y pregono. Me voy a apoyar en los jugadores, porque tenemos un gran plantel, es hablar, ver qué pasa, saber qué sienten, y de a poco empezar a dar lo nuestro. En la primera semana no me puedo empecinar en cambiar un montón de cosas, va a ser difícil y nos podemos mostrar con muchas dudas el fin de semana".

"En la dinámica que es el fútbol argentino uno ve la tabla de posiciones y nos nos gusta estar ahí abajo, pero no estamos tan lejos, estamos cerca, es cuestión de proponérselo y marcar el rumbo que queremos tener. Tenemos mucho tiempo para ir rearmando algunas cuestiones. Hay un plantel con jugadores de mucha experiencia y que quieren al club, tenemos juveniles que necesitan tiempo para que se consoliden en primera y después en el equipo titular. Es un buen mix para ir encontrando el equipo para ganar, todos hablan de ser competitivos y es lo mismo, nosotros trabajamos para ganar", expresó con serenidad y convicción.