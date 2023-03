Se casa la Brujita Verón: el meloso posteo de su novia y la particular fecha elegida para la boda

Juan Sebastián Verón está cumpliendo años este jueves, pero más allá de la gran cantidad de saludos que recibe en las redes sociales, tiene doble motivo para festejar. Es que su novia, Valentina Martín, oficializó en boca de ella lo que se conoció el pasado finde: que la pareja se casará este año.

En un meloso posteo por el aniversario de la Brujita, contó la particular fecha que eligieron para la boda. Se trata del 11 de noviembre, es decir 11/11, el número que llevó en la camiseta albirroja Verón y con la cual consiguió los últimos tres títulos para la institución que presidió y que se mantiene como dirigente.

"Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo más fácil que es amarnos", comenzó diciendo Martín en su posteo de Instagram. Luego agregó: "Gracias por creer en lo nuestro, por tenerme paciencia, por no rendirte.. Por todos estos momentos que intente resumir en algunas fotos cuando podría estar mil horas subiendo y escribiendo! Gracias por aparecer en ese momento justo que te necesitaba, por agarrarme la mano y enseñarme a caminar al lado tuyo, por salvarme de ese caos que me envolvía y donde pensé que allá al final no había luz estabas vos con tu sonrisa alumbrando mis días".

Luego le dijo a su novio: "Sos el mejor compañero que pudo haberme tocado". Y agregó: "Te amo infinitamente por y para siempre, festejemos que para eso estamos". El anunció de casamiento llegó cuando escribió: "Qué mejor manera que sellar todo este amor un 11/11", junto al emoji de un anillo.

El posteo lo cerró con un "ESTALLÓ DE FELICIDAD" y saludando a Verón: "Feliz cumpleaños amor del resto de mi vida. Se feliz muy, acá estoy para acompañarte".

Más tarde, el propio ídolo del Pincha le contestó: "uhhh me mataste.. no tengo palabras. Te amo, sos la mejor compañera que podía encontrar en esta etapa de mi vida. Gracias a vos".