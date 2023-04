Kicillof le reclamó a Alberto Fernández una nueva mesa de diálogo para definir la estrategia electoral

Luego de que CABA definiera la estrategia para las elecciones locales y se especulara con qué haría la Provincia de Buenos Aires, el gobernador, Axel Kicillof, confirmó que las PASO serán en la misma fecha que las nacionales y aseguró que eso es una "potestad de la legislatura".

Luego de este anuncio, las elecciones Primarias en PBA serán el 20 de agosto de igual manera que para los cargos nacionales y se utilizará el mimo formato además de la misma urna, a diferencia de lo que ocurrirá en la Ciudad.

Además, Kicillof reveló que jugará en territorio bonaerense en 2023 e intentará conseguir la reelección como gobernador a pesar de las intenciones de un sector kirchnerista que buscaba propulsarlo como candidato hacia la presidencia.

Asimismo, analizó la propia interna del Frente de Todos, y no muy convencido con la alternativa de las PASO, le pidió al presidente Alberto Fernández “otra instancia de diálogo” para definir la estrategia electoral.

Sobre las PASO en el frente de Todos dijo no muy convencido que “es la estrategia política que tenemos, la fijó el Presidente y no hemos tenido mucho mas que discutir, no hubo otra convocatoria”. El periodista Jorge Rial insistió en la necesidad de que el espacio genere una nueva reunión, a lo que el Gobernador respondió: “Querés que la pida, la pido: hagamos otra mesa o la instancia que sea”.

Consultado sobre el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la estrategia electoral, dijo que “vivió algo que nadie más vivió, le dispararon una pistola a centímetros de la cara”, al tiempo que añadió que “es indudablemente la dirigente política de más peso en Argentina, fue dos veces Presidenta, hoy es Vicepresidenta”. Asimismo, indicó que ·hay proscripción”, que en el fallo de la causa “Vialidad”, de quedar firme, dice “inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos”.

“Hay que fijar una estrategia en un contexto muy complejo, con una oposición que se está despanzurrando, y lo que se juega es muy importante, y nosotros en la provincia no vamos a parar, hay una disputa, un futuro, y vamos derecho al futuro, ahí vamos, nada es fácil en la Provincia, nada es fácil en Argentina”, puntualizó.

Consultado sobre su liderazgo en territorio bonaerense, algo que nadie del Frente de Todos cuestiona, Kicillof insistió en que “hace falta una estrategia urgente”. Asumió que tiene “diferencias con la gestión nacional” y bromeó con las comparaciones al decir “no hay peronómetro”.