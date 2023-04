Ricardo López Murphy confirmó su candidatura a Jefe de Gobierno con una propuesta sobre la bicisenda

Con el apoyo de Patricia Bullrich pero alejado del PRO, Ricardo López Murphy confirmó que será precandidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por “Republicanos Unidos”. La apuesta fuerte es la propuesta de terminar con las bicisendas.

Durante una entrevista en La Nación +, el ex ministro de Economía de De la Rúa aseguró: “Voy a ser jefe de Gobierno. Voy a mostrar un programa claro, tajante y diferente al que ha exhibido la coalición. Mi base electoral me lo está pidiendo y demanda otra cosa. Es necesario que la representemos”.

La lista de precandidatos de Juntos por el Cambio para la Ciudad de Buenos Aires ya tiene en sus filas a Jorge Macri, actual ministro de Gobierno; Fernán Quirós, actual ministro de Salud porteño; y Soledad Acuña, ministra de Educación. A ellos se le suma López Murphy por Republicanos Unidos y Martín Lousteau por la UCR.

La propuesta del precandidato apunta a recortar los gastos en la Ciudad: “Vamos a terminar con esa idea de construir bicisendas por todos lados. Nosotros no vemos que la cultura de la Ciudad esté adaptada a eso”. En tanto, aclaró que no las retirarán pero ya no se invertirá en eso.

“Vamos a invertir en un programa muy ambicioso para cerrar el circuito de subtes. Entre la Facultad de Derecho y Retiro hay una parte que no se ha concluido. Si cerramos eso, vamos a tener dos líneas circulares, una por avenida Pueyrredón y por 9 de Julio”, agregó más tarde.

La Ciudad, bajo su gestión, sumaría playas de estacionamiento “en todos esos lugares y en todas las plazas”. Se ocupará de minimizar la presión impositiva y los impuestos por Ingresos Brutos.

López Murphy declaró que eliminará “esa estructura de subsecretarías de corsos, murgas y mascotas. Eso se terminó. Vamos a un gobierno muy austero porque creo que el tiempo que vivimos lo requiere”.

Días atrás, el precandidato a Jefe de Gobierno y la precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, sellaron su acuerdo político frente a dirigentes del partido como Hernán Lombardi, Sandra Pitta y Juan Curutchet, entre otros.