“No me van a callar”: le llueven las críticas pero Canosa insiste

La semana pasada, Viviana Canosa entrevistó en su programa de LN+ a Laura Di Marco y durante la nota se refirieron a una supuesta enfermedad de Florencia Kirchner, y se planteó que la culpa de ese diagnóstico (“una anorexia galopante”) era culpa de su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández, por no haber estado presente para su hija.

Sus declaraciones generaron una ola de repercusiones: desde el repudio en las redes y denuncias varias (incluida una de la ministra de Mujeres por expresiones “violentas, discriminatorias y agraviantes”, otra de La Cámpora y varias particulares ), hasta la intervención de la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual que ayer emitió un dictamen con recomendaciones y conclusiones condenatorias. El Enacom, por su parte, abrió días atrás un sumario para también evaluar sanciones ante la posible violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ante tal huracán mediático, Di Marco optó por pedir disculpas “si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija”.

Sin embargo, Canosa, no se doblegó ante las críticas y redobló la apuesta. Señalada y cuestionada por colegas, políticos y especialistas en enfermedades mentales, hizo su descargo: “Hoy les voy a dar una respuesta a los honorables periodistas militantes de la inflación y la pobreza. No va a ser fácil, pero vamos a resistir. No nos van a someter porque ya se van”, afirmó.

Para luego asegurar que “ningún funcionario K me va a limitar mi libertad de expresión. Muchas veces me sentí presionada y perseguida por este Gobierno. Pero en algo sí cambié: antes cuando ustedes me apuraban o me perseguían yo un poco me asustaba, pero ya no. Estoy muy tranquila. Tengo espalda para bancármela porque ya se van”.

Y completó desafiante: “A mí no me van a callar. Viva la libertad de expresión, no les tengamos miedo”.