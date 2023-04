Tras la polémica liberación, las horas de Melazo en su casa

Tal como informó EL DIA en su edición anterior, el exjuez César Melazo ya se encuentra en sus casa gozando de la “libertad asistida” otorgada por dos de los tres integrantes del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, quienes consideraron que el exfuncionario judicial que fuera condenado a una pena de 7 años y 10 meses de prisión, como autor penalmente responsable de los delitos de “asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento”, estaba en condiciones de ser excarcelado.

De esta forma fuentes judiciales señalaron que Melazo volvió a su vivienda ubicada en la localidad de Gorina. Allí comenzó a disfrutar sus primeras horas en libertad pese a que la fiscalía del juicio apeló la decisión de los integrantes del tribunal.

En base siempre a lo indicado por voceros, fueron los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo quienes apelaron la medida, pero pese a eso, no se suspendió su ejecución y Melazo ya está en su casa.

Polémica judicial

La decisión del tribunal que otorgó el beneficio a Melazo tuvo en cuenta para el cómputo de la pena los cursos de capacitación y de educación que realizó el ex magistrado mientras permaneció detenido en la cárcel Nro. 31 de Ezeiza. Esto generó enorme revuelo y polémica en el ámbito judicial.

De acuerdo a lo informado, Melazo “cumplió mas de 5.000 horas cátedra en la cárcel. Completó cursos de informática, mecánica automotriz, formación de estudiantes en políticas de género, matemáticas, seguridad laboral, entre otros”. Todas ofertas académicas disponibles en el complejo federal de Ezeiza.

Sin embargo, No fueron los únicos cursos que hizo. Según contó en el fallo la jueza Silvia Hoerr, que votó en disidencia, también hizo “cursos de ukelele en casa”, “curso de peones a reyes-ajedrez avanzado”, “curso de Tai Chi Chuan para la salud”, “clases de teclado en casa”, “curso de Chin kung para la salud Budanjin” y “nuestras propias semillas”.

Los dos jueces que fallaron en favor de la excarcelación de Melazo son Santiago Paolini y Andrés Vital, quienes tuvieron en cuenta la realización de los cursos mencionados.

En su objeción, Hoerr explicó que “no se debe confundir el tiempo de cómputo de la detención que se computa como prisionización en los términos del artículo 24 del Código Penal con un descuento de la pena en sí misma por estimulo educativo”.

Cabe recordar que el policía Bursztyn quedó libre a principios de abril. Pasó las Pascuas con su familia, luego que los defensores reclamaron que se hiciera un cálculo de la condena aplicada, aunque no esté firme. Y al Tribunal accedió a la excarcelación. De esta manera, los responsables de la supuesta asociación ilegal (un ex juez y un ex comisario), quedaron libres.