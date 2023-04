VIDEO.- "No lo pueden echar", la respuesta de la escuela a los padres tras el caso del nene que llevó un arma

Tras el revuelo que generó la difusión de un video en el que un alumno de 11 años que concurre a sexto grado de la Escuela Nº55 amenaza con balear a una docente, el menor podrá seguir asistiendo al establecimiento mientras la institución trabaja en el caso con un equipo interdisciplinario.

Así lo indicó un grupo de padres al término de la reunión que mantuvieron esta mañana con las autoridades del establecimiento. "Nos dijeron que no lo pueden echar porque está trabajando la institución", contó una de las mamás que participó de esa reunión.

"Nos dijeron que nos quedemos tranquilos porque ellos van a hacer lo mejor posible", al tiempo que admitieron "que se manejaron mal con nosotros porque nos tendrían que haber informado en el momento que sucedió", agregó.

La mujer también contó que existen dos versiones sobre lo sucedido en la escuela: "la de los padres y chicos, que es que él los amenazó, golpeó y salió al patio, y la de los maestros que es que no pasó nada, que la maestra vio que tenía el arma y actuaron como tenían que actuar".

Respecto de la primera versión, hubo una alumna de sexto grado que le contó a la madre que el menor "le gatilló en la cintura, pero acá desmienten esa versión y que los medios hicieron todo este barullo". En ese sentido, según coincidieron las dos madres, durante la reunión las autoridades "le echaron la culpa a los medios y a un grupo de padres".

Con relación al video que trascendió, donde el menor advierte que va a ir armado a la escuela y amenaza con dispararle a una docente, según lo que contaron a la prensa estas dos mamás los directivos "dijeron que ellos no sabían (del video) y que se enteraron después de lo sucedido".

Una de las acciones que llevarían adelante las autoridades es tener una reunión con los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado "para comentarles lo que sucedió", mientras que el menor "seguramente vuelva porque no se lo puede excluir porque le corresponde la educación". "Como madres no nos deja tranquilas porque lo que pasó no fue una travesura, fue algo preocupante y no sabemos si el día de mañana puede venir él, otro chico o lo que sea", reconocieron en la puerta de la escuela, al tiempo que consideraron "que no es justo que tengamos que dejar a nuestros hijos acá y no sentirnos seguras que no pueda volver a pasar algo así".